特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》來襲！角色大公開

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在故事中，少年席德憧憬著以路人身分隱藏自身力量，不為人知地介入故事，展現實力的「影之強者」──轉生到異世界後，企圖充分享受這種設定的席德，為了擊潰妄想中的敵人「黑暗教團」而暗中大顯身手。
然而，這個教團似乎真的存在……？同時，因為他順勢收為部下的少女們「會錯意」，席德在一無所知的狀態下成了真正的「影之強者」，一行人建立起來的「闇影庭園」，將殲滅這世上的黑暗。
《我想成為影之強者！Master of Garden》人氣角色公開！
闇影 / 席德．卡蓋諾
一名渴望成為「影之強者」，追求力量的少年轉生而來。表面上是鄉下貴族卡蓋諾男爵家不起眼的次子，在米德加魔劍士學園過著「路人」生活，但背地裡卻是影之組織「暗影庭園」的盟主闇影，與「黑暗教團」對抗。（他享受著這樣的設定）
03圖說：闇影/席德•卡蓋諾，享受於穿梭在闇影大人與平凡路人之間
阿爾法
闇影庭園最初的成員，「七影」的首席。金髮藍眼的精靈，完美超人。闇影庭園實質上的領導人。
亞蕾克西雅．米德加
米德加王國的第二公主。米德加魔劍士學園的高領之光，時常被同學們投以羨慕的眼光，但背地裡對著席德惡言相向，本性暴露無疑。對優秀的魔劍士姐姐愛麗絲懷疑自卑感，但全心全意地努力著，有著率直的個性。
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