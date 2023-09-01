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特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》來襲！角色大公開

▲立即預約《我想成為影之強者！Master of Garden》獲得最強力量。（圖／品牌提供）
▲立即預約《我想成為影之強者！Master of Garden》獲得最強力量。（圖／品牌提供）

本報訊

由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》自8月17日起開啟Google Play及App Store雙平台預註冊，並同步啟動台港澳地區事前登錄活動。未來十月上市後也將有PC版可下載，三平台伺服器帳號皆可互通，歡迎各位蟄伏於暗夜中的強者們，加入《我想成為影之強者！Master of Garden》！

針對雙平台預約與事前登錄，官方準備了多項豐富好禮！除了預約人數里程碑獎勵外，營運團隊還追加雙平台個人預約好禮。你渴望力量嗎？快來參與雙平台預約與事前登錄活動，馬上進入《我想成為影之強者！Master of Garden》，角逐異世界的最強寶座吧！

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《我想成為影之強者！Master of Garden》世界觀

在故事中，少年席德憧憬著以路人身分隱藏自身力量，不為人知地介入故事，展現實力的「影之強者」──轉生到異世界後，企圖充分享受這種設定的席德，為了擊潰妄想中的敵人「黑暗教團」而暗中大顯身手。

然而，這個教團似乎真的存在……？同時，因為他順勢收為部下的少女們「會錯意」，席德在一無所知的狀態下成了真正的「影之強者」，一行人建立起來的「闇影庭園」，將殲滅這世上的黑暗。

《我想成為影之強者！Master of Garden》人氣角色公開！

闇影 / 席德．卡蓋諾

 一名渴望成為「影之強者」，追求力量的少年轉生而來。表面上是鄉下貴族卡蓋諾男爵家不起眼的次子，在米德加魔劍士學園過著「路人」生活，但背地裡卻是影之組織「暗影庭園」的盟主闇影，與「黑暗教團」對抗。（他享受著這樣的設定）
03圖說：闇影/席德•卡蓋諾，享受於穿梭在闇影大人與平凡路人之間

阿爾法

闇影庭園最初的成員，「七影」的首席。金髮藍眼的精靈，完美超人。闇影庭園實質上的領導人。

亞蕾克西雅．米德加

米德加王國的第二公主。米德加魔劍士學園的高領之光，時常被同學們投以羨慕的眼光，但背地裡對著席德惡言相向，本性暴露無疑。對優秀的魔劍士姐姐愛麗絲懷疑自卑感，但全心全意地努力著，有著率直的個性。

除了以上遊戲故事中的人氣角色，官方現在也同步於《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁中舉辦「ICON由你決定！人氣角色票選活動」，獲得最高票的人氣角色，官方將會採用該角色製作成遊戲ICON！快來為你心目中的人氣角色應援，還有機會獲得應援獎勵！

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