特企／落實永續經營　歐姆龍集團以行動打造幸福美麗家園

隨著全球暖化現象的加劇，極端的氣候讓地球逐漸失去原來的樣貌，伴隨而來的天然災害對人類的生命安全構成極大威脅，為了守護下一代，各國政府紛紛開始制定守護地球的行動方針，並且依據聯合國全球契約組織(UN Global Compact)提出的ESG概念，「環境保護(Environment)」、「社會責任(Social)」、「公司治理(Governance)」，期許企業能以這三大指標來落實永續經營宗旨，共同推動海洋保育及森林復育的願景計畫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日商歐姆龍集團在企業社會責任的實踐上已經執行數年，每年由全球各地員工自發性積極參與社會貢獻公益活動，在創造經濟價值的同時，懷抱著「取之於社會，用之於社會」的信念，將企業發展融入實現可持續發展的價值。今年適逢日本歐姆龍創立90周年的慶典，在台相關企業秉持創始人立石一真先生所制定的企業理念「用我們的工作．提高我們的生活．創造更美好的社會」，響應企業社會責任活動，於8月29日當天，歐姆龍集團旗下相關企業(台灣歐姆龍股份有限公司、台灣歐姆龍健康事業股份有限公司、香港商歐姆龍香港有限公司台灣分公司)全體員工共170人，不畏夏季高溫，前往淡水沙崙海岸，由每位同仁共同親手種下385棵樹苗，以植樹造林運動加入愛護地球的行列。引用歐姆龍創辦人立石一真的名言「最もよく人を幸福にする人が最もよく幸福となる」，其文意為「給別人幸福，就是最幸福的人」，歐姆龍集團全體員工就是希望藉由今日的活動，用自身的力量一同守護台灣，期許讓後代子子孫孫幸福地生活在這塊美麗的土地上。特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》來襲！角色大公開特企／夏天吃辣會消暑？B.B.麻辣專家：適度有好處歐德集團「i宅設計」 台中店開幕！一日店長潘慧如打造簡約宅生活特企／中秋新選擇！老字號烘焙坊「冰皮月餅」減糖超熱賣