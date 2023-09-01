肯德基「買1送1」優惠延長！9月加碼「香雞總動員140元」還附手套
肯德基開學優惠火力全開！繼上周推出近40種優惠後，今（1）日豪氣宣布第二波加碼，除了7款商品買一送一延長，9月4日起再開賣「香雞總動員」149元，內含咔啦脆雞大腿排和無骨雞腿排，還附手套讓肉肉控爽快開吃；周末限定香雞狂饗桶299元，一桶吃爆7塊咔啦脆雞。
記者黃韻文／綜合報導
開學不憂鬱，肯德基宣布加碼，7款買一送一優惠延長至9月18日，並於9月4日至9月14日每周一至周四，在線上預訂快取開賣「香雞總動員149元」，集結4大黃金單品：咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，盒內還附用餐手套，直接抓起來開吃。
9月8日至9月17日周五至周日期間，另有假日限定的「香雞狂饗桶299元」，整桶有7塊咔啦脆雞，共限時開賣6天，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。
📌買1送1：即起延長至9月18日
◾40565：小份脆薯買1送1、平均17元
◾40457：4塊上校雞塊買1送1、平均25元
◾40566：小杯玉米濃湯買1送1、平均20元
◾40567：雞汁風味飯買1送1、平均23元
◾40459：中杯可樂買1送1、平均19元
◾40460：草莓起司冰淇淋大福買1送1、平均25元
◾40570：芒果百香果冰淇淋大福買1送1、平均26元
頂呱呱今（1）日起至9月10日舉辦「99呱狂節」，推出9塊雞重量桶369元，共有5炸雞＋4雞腿，以及多款商品任選組合99元，例如80元雞脖子搭配65元呱呱包，組合價只要99元。另有9元加購價好康，花9元就能加購原價80元的雞脖子。
◾指定日期買9塊雞重量桶或超值套餐享加購價：
9月5日呱呱包9元
9月6日雞脖子9元
9月7日地瓜薯條9元
9月8日阿勇雞塊9元
9月9日呱呱包9元