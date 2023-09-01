鋼琴家Rick彈斷「900萬鋼琴界法拉利」嚇傻 歌后彭佳慧來關心
跨界鋼琴家Rick張育瑞日前於Zepp New Taipei舉辦人生首場大型跨界鋼琴演奏會，最為吸睛的焦點，是特地從國家音樂廳運來價值900多萬的義大利國寶琴Fazioli F278作為演奏琴，沒想到這台「鋼琴界法拉利」卻在表演過程中琴弦當場被彈斷，這一個插曲也意外勾出金曲歌后彭佳慧現身關心。
記者吳雨婕／綜合報導
Rick演出除了展現琴藝，更得面臨舞台上臨時狀況的挑戰，就在演出到一半時，這台被譽稱鋼琴界的法拉利出現了狀況，中低音的琴弦當場被彈斷，鋼琴的琴弦非常難彈斷，尤其越低音琴弦會越粗，鋼琴越大台也越難彈斷，Rick哭笑說：「以前在練習的時候有過好幾次把弦彈斷的經驗，但從來沒有在大型現場演出斷弦過，當天剛好是我的農曆生日，這一定是生日驚喜！」
因為琴弦斷裂需時間處理，Rick展現機智開放現場觀眾點歌，首先是彈奏莫文蔚〈慢慢喜歡你〉展現即興演奏的能力，驚喜的是當觀眾以為要結尾了，Rick左手持續彈著鋼琴、右手則拿起麥克風說：「我們音樂不要停，你們還想聽什麼？」聽眾接連點了彭佳慧〈大齡女子〉與李榮浩〈烏梅子醬〉。
Rick非常感謝觀眾們支持與包容：「現場總是有意料之外的事，所幸製作團隊都非常的專業沒有影響到觀眾的觀賞品質。」即興演出影片在網路上流傳分享，更意外釣出〈大齡女子〉的原唱彭佳慧現身留言，金曲歌后彭佳慧看到影片後，主動追蹤了Rick並且轉發限時動態，特別寫道：「會彈鋼琴的男生，好迷人喔～」