憂鬱鬼才Joji來台開唱！曾是搞笑迷因網紅　竟掀起「哈林搖」風潮

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Joji本名為George Miller，出生於1992年9月18日，母親為日本人，父親則為澳洲人，他自小在日本長大，大學畢業後前往美國生活。他會將自己取名為Joji，起因是模仿日本人在唸「George」時的發音，天性幽默的他，到美國後成為一名以製作「搞笑影片」爆紅的Youtuber，時常在YouTube頻道「DizastaMusic」上傳作品。
Pink Guy瘋到爆紅！Joji帶起哈林搖迷因風潮
Joji在自己的搞笑影片中創立許多經典角色，包含穿著格子襯衫、帶著細框眼鏡的呆板大叔「Filthy Frank」，以及瘋狂不羈的「Pink Guy」，他藉著誇張的表演形式，每支影片幾乎都創造了百萬流量。不只如此，Joji還在影片「DO THE HARLEM SHAKE」中，以Pink Guy的形象讓「哈林搖」迅速紅遍世界各地，有趣的舞步讓年輕人爭相模仿，使得「哈林搖」成為當代最熱門的迷因。
Joji宣布退出Youtube圈 成為88rising旗下歌手
不過，Joji雖然四處帶給大家歡樂，隨著年紀增長，他也逐漸厭倦拍攝搞笑影片，甚至因此患上嚴重心理疾病。所幸唱片公司88rising於2017年向他伸出橄欖枝，他不僅成為旗下藝人，同時宣布卸下Youtuber身分，化身為浪漫又憂鬱的創作歌手。
Joji憂鬱唱腔太迷人！〈Glimpse of Us〉攻佔各大排行榜
Joji先是發布了首張EP《In Tongues》，接著憑藉〈Like You Do〉、〈Yeah Right〉、〈Daylight〉、〈SLOW DANCING IN THE DARK〉、〈Die For You〉等歌曲廣為人知，2022年他發表一首陰鬱又深情的情歌〈Glimpse of Us〉更是攻佔各大排行榜，甚至刷新Spotify歷史紀錄。如今Joji驚喜宣布將來台開唱的消息，讓許多歌迷都相當期待，門票將於9月2日上午10時於拓元售票系統正式開賣，票價分別為台幣5500元、4500元、3800元及2800元，喜歡Joji的朋友可千萬別錯過了！