《全能歌手》淘汰選手不服在臉書開戰！製作人：評審專業不容置疑
由綜藝天王胡瓜主持的全新歌唱選秀節目《全能歌手》，繼上週「國台雙聲帶－高壓淘汰賽」一舉淘汰4名選手王彥棠、張龍、張幃、莊昱凡後，網路上更掀起激烈戰火，其中莊昱凡就被眼尖網友們發現直接跑到節目粉絲專頁留言，「不懂為何被淘汰！」更與網友們爆發口水戰。對此，製作人則發出聲明：「評審的專業評分是不容置疑的。」
記者詹鎰睿／綜合報導
針對淘汰選手在網路上的發言，節目製作人葉直育難得發出聲明，「大家對節目的各種批評指教，製作單位都會虛心接受；也能理解隨著戰況白熱化，每位觀眾、粉絲對喜愛選手的各種打抱不平。但節目是評審制，評審的專業評分是不容置疑的，這是很多專業音樂人共同努力之下的結果，絕對不容許選手或是粉絲影射黑箱作業。」
節目接下來兩周將進入「敗部復活資格賽」，由10位選手唱將演唱2首歌曲，每一集都會有4位選手列入觀察區，2集後將淘汰4位選手，僅有6位選手進入「敗部復活賽晉級賽」。
本周節目一開場由姚可傑、包小松、薛忠銘、梁一貞、羅平五位老師帶來搖滾神曲《永遠不回頭》，高亢旋律激勵選手們，要大家站上舞台放手一搏，為賽事拉開序幕。
胡瓜更特別介紹首次來上節目的搖滾之神姚可傑。姚可傑也興奮表示，能來為新一代的歌手盡一分心力，他非常的期待，更無私傳授自身技巧與想法給選手們。胡瓜更表示，敗部復活賽的評分不一樣了，每位老師都會秀出個人分數，除了歌唱技巧，還有舞台表演等等都會列入是否為一名「全能歌手」的考量。