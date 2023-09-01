胡宇威宣布紐約登記結婚！「胡太太」陳庭妮發聲：開心迎接新身分

《全能歌手》淘汰選手不服在臉書開戰！製作人：評審專業不容置疑

▲胡瓜（右三）主持的《全能歌手》，有淘汰選手對結果不服，跑到臉書留言質疑，與網友爆發激烈口水戰。對此，製作人聲明表示：「評審的專業評分是不容置疑的。」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲胡瓜（右三）主持的《全能歌手》，有淘汰選手對結果不服，跑到臉書留言質疑，與網友爆發激烈口水戰。對此，製作人聲明表示：「評審的專業評分是不容置疑的。」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

由綜藝天王胡瓜主持的全新歌唱選秀節目《全能歌手》，繼上週「國台雙聲帶－高壓淘汰賽」一舉淘汰4名選手王彥棠、張龍、張幃、莊昱凡後，網路上更掀起激烈戰火，其中莊昱凡就被眼尖網友們發現直接跑到節目粉絲專頁留言，「不懂為何被淘汰！」更與網友們爆發口水戰。對此，製作人則發出聲明：「評審的專業評分是不容置疑的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對淘汰選手在網路上的發言，節目製作人葉直育難得發出聲明，「大家對節目的各種批評指教，製作單位都會虛心接受；也能理解隨著戰況白熱化，每位觀眾、粉絲對喜愛選手的各種打抱不平。但節目是評審制，評審的專業評分是不容置疑的，這是很多專業音樂人共同努力之下的結果，絕對不容許選手或是粉絲影射黑箱作業。」

▲梁一貞（左起）、薛忠銘、姚可傑、包小松、羅平帶來搖滾神曲〈永遠不回頭〉。（圖／民視提供）
▲梁一貞（左起）、薛忠銘、姚可傑、包小松、羅平帶來搖滾神曲〈永遠不回頭〉。（圖／民視提供）
節目接下來兩周將進入「敗部復活資格賽」，由10位選手唱將演唱2首歌曲，每一集都會有4位選手列入觀察區，2集後將淘汰4位選手，僅有6位選手進入「敗部復活賽晉級賽」。

本周節目一開場由姚可傑、包小松、薛忠銘、梁一貞、羅平五位老師帶來搖滾神曲《永遠不回頭》，高亢旋律激勵選手們，要大家站上舞台放手一搏，為賽事拉開序幕。

胡瓜更特別介紹首次來上節目的搖滾之神姚可傑。姚可傑也興奮表示，能來為新一代的歌手盡一分心力，他非常的期待，更無私傳授自身技巧與想法給選手們。胡瓜更表示，敗部復活賽的評分不一樣了，每位老師都會秀出個人分數，除了歌唱技巧，還有舞台表演等等都會列入是否為一名「全能歌手」的考量。

▲姚可傑（左）表示，能來為新一代的歌手們盡一分心力，他非常期待。（圖／民視提供）
▲姚可傑（左）表示，能來為新一代的歌手們盡一分心力，他非常期待。（圖／民視提供）

《全能歌手》首集淘汰12位「一堆人哭著回家」！胡瓜：真的好殘忍

高凌風女兒參戰《全能歌手》！胡瓜駁內定傳聞：舞台永遠屬於大家

《全能歌手》海選遭疑內定！素人選手控「3罪狀」：去幫藝人抬轎

《中國好聲音》爆黑幕確定停播！台製作人：在台灣只想把節目做好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問