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俄：擊落逼近莫斯科無人機　主要核電廠鄰近城鎮遇襲

▲莫斯科市長索比亞寧今天說，俄羅斯防空系統摧毀接近莫斯科的1架無人機，昨天也發生類似攻擊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫斯科市長索比亞寧今天說，俄羅斯防空系統摧毀接近莫斯科的1架無人機，昨天也發生類似攻擊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）莫斯科市長索比亞寧今天說，俄羅斯防空系統摧毀接近莫斯科的1架無人機，昨天也發生類似攻擊。另有官員說，1架烏克蘭無人機襲擊俄國西部城鎮，當地核電廠是俄國最大之一。

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綜合法新社與路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊應用程式Telegram寫道，防空部隊在位於俄國首都莫斯科東南方的呂伯特西區（Liubertsy）附近「挫敗了另一次以無人機襲擊莫斯科的企圖」。

索比亞寧還寫道：「根據初步報告，沒有造成傷亡或損害。緊急救援人員已在現場。」

根據俄國「消息報」（Izvestia）的Telegram發文，杜莫迪多沃國際機場（Domodedovo Airport）和伏努科夫國際機場（Vnukovo Airport）的航班短暫暫停。

布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram寫道，防空部隊今天在布揚斯克州摧毀另1架無人機，烏克蘭是攻擊者。

庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）表示，1架烏克蘭無人機今天清晨破壞了庫查托夫（Kurchatov）1座建築物的外牆，這座城鎮距離庫斯克核電廠僅數公里。

史塔洛沃伊稍早表示有2架無人機，但隨後澄清了他的發言。

史塔洛沃伊表示：「沒有人員傷亡。」他並未提及庫斯克核電廠可能受到的任何損壞。

蘇聯時期建造的庫斯克核電廠採用和車諾比核電廠一樣的石墨反應爐。

根據俄國西部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov），有1架無人機遭擊落。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120901

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