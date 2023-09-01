特企／LG打造「LG永續村莊」展現生活環保意識

LG永續村莊的靈感源自森林小徑，其設計與構造融入了LG的ESG策略中的關鍵元素，透過使用回收布料、網狀網等環保材料，以減少結構的影響。
參觀者將在展中欣賞到LG智慧生活解決方案，例如智慧小屋、最先進節能家電、個性化家電，以及針對歐洲高端市場的創新家電和服務等，透過智慧生活解決方案將永續融入日常生活中。
位於攤位入口處的智慧小屋是一間小巧的組合式房屋，屋頂以緊密的4千瓦（kW）太陽能板所形成，配有LG的節能Therma V™ R290 Monobloc空氣源熱泵和WashTower™AI 智控洗乾衣機、內嵌式烤箱、QuadWash™ Steam 四方洗蒸氣洗碗機、感應電磁爐和淨水器等全套家電
在智慧小屋旁則是淨零願景之家，展示著LG的能源管理解決方案及各種專為歐洲市場設計的高效能家電，如洗衣機、乾衣機、冰箱和洗碗機。
LG的儲能系統（ESS）可運用於各種能源的使用情境和條件，參觀者可以了解ESS儲存和使用家中太陽能板所收集到的多餘能量的過程，以及如何透過ThinQ™ App更方便的控制LG的家電，並監控能源儲存和消耗。
移步至ThinQ Home區，IFA參觀者可以體驗LG ThinQ UP 2.0的個人化訂製和可升級性服務，以及Universal UP Kit家電新套件和附加設備的增強輔助功能。增加使用性的Universal UP Kit提供多種解決方案，輕鬆配載在LG不同家電中，包含冰箱、洗衣機、乾衣機、LG CordZero™無線吸塵器和淨水器，確保能為任何性別、年齡或行動不便者提供更好的用戶體驗。
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LG於IFA展示的產品包羅萬象，還推出第二代LG SIGNATURE最新產品，包含兼具節能與溫和護衣的熱泵式洗脫烘滾筒洗衣機(Washer-Dryer with Heat Pump)和InstaView™雙敲敲看門中門冰箱(the Dual InstaView™ refrigerator)，讓使用者不需要打開冰箱就能看到內部的一切。
此外參觀者還可以認識全新的MoodUP™法式冰箱以及MoodUP的InstaView敲敲看門中門法式冰箱，提供不同的用戶體驗。冰箱面板顏色可透過ThinQ™ App控制， LED面板可減少資源耗損及浪費，不需製造不同可替換顏色面板。MoodUP™法式冰箱LED面板採用環保的再生材料，全新的MoodUP InstaView敲敲看門中門法式冰箱提供訂製的溫度設定，以延長新鮮度，有助於減少食材浪費。
在「為所有人提供更好的烹飪生活」的主題概念之下，烹飪區則展示LG兩個「無縫概念」廚房的全新內嵌廚房套件，此系列專為歐洲的內嵌式廚電市場所設計，以優質、節能作為亮點，其中包含InstaView烤箱、QuadWash洗碗機和下吸式感應爐。
LG電子家電及空氣解決方案事業部總裁Lyu Jae-cheol表示：「LG很榮幸在2023年IFA展出LG永續村莊，介紹LG先進節能的家居解決方案，我們將持續提供創新的家電，為消費者帶來便利和喜悅，並且更積極地支持消費者在日常中實現更加永續的生活方式。」
從9月1日至9月5日，參觀者能在IFA 2023的LG永續村落（位於柏林國際展覽中心18號展館）中，探索由LG提供的多種創新智慧家居解決方案所實現的便利性和永續生活方式。