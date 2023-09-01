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竹女恐出局！陽明交大校長：邀高中改隸方向不變、對象更多元

▲新竹女中與陽明交大的改隸案，因校友反對暫緩，陽明交大校長林奇宏今（1）日表示，「方向不變，對象多元」。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲新竹女中與陽明交大的改隸案，因校友反對暫緩，陽明交大校長林奇宏今（1）日表示，「方向不變，對象多元」。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者李琦瑋／台北報導

陽明交大邀請新竹女中改隸為附屬高中，因竹女校友連署反對、引起軒然大波，竹女日前表示，工作小組已暫緩運作，可能會花3至5年蒐集學生、家長、校友的意見並建立共識。陽明交大校長林奇宏今（1）日表示，邀請高中改隸附中的方向不變，但對象更多元，並透露，目前除了竹女外，包括外縣市都有高中向陽明交大提出改隸意願。

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陽明交通大學邀請新竹女中改隸為附屬高中，引起竹女校友連署反對，8月11日先後到新竹女中、教育部遞交陳情書，主張學校討論程序不完備，籲以合作代替合併。

竹女8月29日再開校務會議，校長林桂鳳說，目前改隸案的工作小組已暫緩運作，校務會議上，多數認為應先持續深化與陽明交大的合作，同時蒐集學生及家長和校友的意見，可能會花3至5年的時間蒐集意見與建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

林奇宏今天接受採訪時指出，當初會洽談改隸，是為了與高中職有更深的連結，要教育中堅人才必須知道學生的背景狀況，才能去銜接世界級的技術跟潮流。尤其在108課綱上路後，新一代學子已有不同，大學也不能再用過去那一套教學生，現今部分領域已走在世界的前面，需要更多開創和突破的概念。

林奇宏說，目前爭取竹女改隸，陽明交大趨於被動，並表示，也有新竹縣市以外的高中與陽明交大接觸、談改隸，只是哪些學校暫且無法透露，事成後一定會公告周知，並強調「方向是對的，對象可以多元，畢竟追求者眾」。

對於新竹市議員質疑改隸案程序黑箱，林奇宏澄清，「絕對沒有，八字都還沒一撇」，並提到，新竹女中從未經過這樣大陣仗、突然變成媒體關注焦點，第一時間反應較無經驗；另外，陽明交大表示，只是在校務會議提案備查並和竹女說明，雙方皆未提出合作意向書，也就是說還沒進入正式程序，目前則是定調「合校不成合作在」，陽明交大仍會協助竹女盤點課程、師資等。

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