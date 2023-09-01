海葵來襲桃市府防颱整備 世客博戶外活動9/2-9/4暫停營運
海葵颱風來襲，是4年來首次直撲台灣而來的颱風。桃園市長張善政今（1）日下午前往桃園市政府消防局，出席「海葵颱風應變整備會議」時表示，海葵颱風原預估自北部近海掠過，目前隨著路徑的不斷變化，氣象局最新預測路徑顯示，颱風中心可能持續南修，針對颱風來臨前的整備工作及事後的救災效率，請各單位務必做好整備工作、嚴陣以待，絕不能掉以輕心，期盼讓桃園的災情降至最低。
記者李春台/綜合報導
張善政指出，因應海葵颱風來襲，世界客家博覽會戶外活動（含市集、自駕車體驗、帶狀表演及光雕投影展演等）自9月2至4日暫停營運，倘若桃園市宣布停止上班上課，博覽會室內展區則將全面暫停營運。此外，世客博區內（外）接駁車自9月2至5日停駛、9月6日復駛；至於市集重新營運時間將視颱風動態及影響決定，最新訊息將隨時公告於世客博官網及FB臉書粉絲專頁。
張善政也提醒，停電、停水將對民眾生活帶來不便，提醒中華電信、台電、台水等公用事業單位，如果出現設施服務中斷時，要在確保自身安全的情況下，儘速完成受損設備應變及搶修作業，儘早恢復民眾正常通信。
張善政最後強調，這次海葵颱風來襲，適逢年度大潮，預報指出新屋、觀音、大園及蘆竹等沿海地區浪高可能達3米以上，恐出現海水倒灌情形，請沿海4區務必提高警覺，也請區公所提醒當地居民切勿靠近海邊，確保自身安全。另外，針對大溪及復興等山區，也請警察局加強宣導，請遊客於颱風期間勿隨意進入山區及河道等危險區域。