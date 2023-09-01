中颱海葵海上警報發布 侯友宜主持防颱應變會議呼籲嚴防強風豪雨
中央氣象局發布中颱海葵海上颱風警報，新北市政府今（1）日晚間召開災害應變中心第1次工作會報，並宣布新北市災害應變中心二級開設，指出目前中颱海葵路徑南修，可能從花蓮台東一帶登陸，預估本週末將為新北市帶來強陣風及豪雨，呼籲市民切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險的地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全。
記者吳嘉億／新北報導
氣象公司表示，目前海葵颱風位於新北市東南東方770公里海面，以時速14公里向西移動，7級暴風半徑150公里，因應颱風路徑持續南修，恐形成4年首次登陸之穿心颱，預估明日中午過後，新北市風雨將逐漸增強，並於週日達到最強，加上適逢年度大潮，北海岸、沿海及低窪地區將有海水倒灌及暴潮情形，且郊區將出現11級以上之強陣風，提醒新北市民應嚴防強風豪雨。
新北市政府今晚8時宣布經基北北桃共識，由於中央氣象局尚未發布海葵颱風之陸上颱風警報，明日未達停止上班及上課標準。稍早宣布新北山區及濱海地區YouBike自明日上午6時起暫停營運；並自今晚19時起開放開放水門周邊部分道路紅黃線停車及轄內218所學校校園供市民停車，開放校園名單可至交通局網站查詢。