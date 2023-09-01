中信金控攜手台灣綠能公益協會 打造全臺首座淨零博物館

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此外，亦將積極協助蘭陽博物館逐步汰換燈管與空調系統，結合蘭陽博物館已執行的碳盤查，找出排碳熱點並且加以改善，期許打造全臺首座「淨零博物館」示範場域。蘭陽博物館坐擁附近海域豐富的鯨豚資源，後續則將借重蘭陽博物館展覽經驗，結合鯨豚研究成果，共同投入海洋生態和淨零議題的教育及策展活動，提升大眾對環境議題的重視。
中信金控長期關注氣候變遷與生物多樣性喪失議題，去年正式將2050淨零碳排納入集團永續發展藍圖，為全臺第一家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD）的企業，亦簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（The Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF）。本次響應綠能公益協會發起的「綠能公益100+」倡議，參與其2030年完成100個綠能美好行動願景，一同重視氣候變遷以及生態保育議題，中信金控不僅對接國際標準，更進一步展開實際行動。
中信金控身為永續金融的先行者，未來將依循TNFD框架強化揭露自然相關風險與因應措施，並持續與客戶議合，防止相關業務對自然環境造成負面影響，善盡自然生態保護的責任。