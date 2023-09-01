《披荊斬棘3》也傳造假！瘦子排行一夜狂掉9名 粉絲買票價碼曝光
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》近期爆出內部存在金錢黑幕及黑箱作業，讓兩岸觀眾憤而抵制，節目也因此緊急停播。沒想到，就在事件延燒之際，另一檔陸綜《披荊斬棘3》竟也傳出造假風波，在近期釋出的節目排名之中，台灣男星瘦子在一夜之間掉了9個名次，微博上更爆出製作單位詢問粉絲要不要為偶像買票，優惠價1萬票為120元人民幣（約台幣524元）。
記者賴禹妡/綜合報導
《披荊斬棘3》參加來賓名單華麗，不少台灣明星也參戰，包含林志穎、八三夭主唱阿璞、瘦子及藍正龍等男星。而近期節目組進行32位哥哥人氣排行，截至上周五瘦子還在第5名，大陸男星徐良則是第6名，沒想到隔日凌晨排名竟大洗牌，瘦子瞬間垂直下降至14名，徐良則以388萬票奪下第1名。
根據《聯合報》報導，排名曝光後，不少粉絲都相當不解，此時微博竟爆出製作單位詢問粉絲要不要為偶像買票，只見流傳的截圖中，對方報價為1萬票150元人民幣（約台幣656元），若一次購買30萬票以上，則可享有優惠價1萬票120元人民幣（約台幣524元），還附上轉帳資訊。這讓不少網友看傻，直言：「現在連《披荊斬棘》也有搞黑幕嗎」、「沒有照節目組希望的方向走，就開始搞事了」、「綜藝都有劇本，根本沒有公平」、「現在搞這齣真的很大膽」。