FIBA世界盃／慘!亞洲全軍覆沒落入排名賽　日本逆勢2勝搶奧運門票

台灣賽車教父陳俊杉、賽車美少女陳映瑜　父女首次搭檔奪佳績

▲（左起）陳俊杉、Betty陳映瑜父女首次搭檔，勇奪B-Quik TSS第四站兩回合GT3 AM組亞軍 。照片提供：STARFiSH星予公關
▲（左起）陳俊杉、Betty陳映瑜父女首次搭檔，勇奪B-Quik TSS第四站兩回合GT3 AM組亞軍 。照片提供：STARFiSH星予公關

記者廖聿偉/綜合報導

由台灣賽車教父陳俊杉領軍的GH-TEAM AAI車隊再傳捷報！前往馬來西亞雪邦賽車場，出征B-Quik TSS (Thailand Super Series)第四站賽事，台灣賽車教父陳俊杉、賽車美少女Betty陳映瑜父女首次搭檔，即勇奪兩回合GT3 AM組亞軍。GH-TEAM AAI車隊連續兩年拿下TCR TAIWAN冠軍的資深車手陳軍華、搭檔Jesse Krohn出賽，更是聯手拿下全場總冠軍以及GT3 PA組冠軍，振奮人心！

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GH-TEAM AAI車隊今年4月首度參加B-Quik TSS (Thailand Super Series)賽事，在陳俊杉與陳軍華兩位資深車手的通力合作下，便以GT3 AM組身份，一舉奪下職業與業餘組的全場總冠軍以及GT3 AM組冠軍的優異成績。歷經多月的整備，再度挑戰B-Quik TSS系列賽，第四站賽事來到雪邦賽車場，這也是TSS這項賽事時隔三年之後，再度回到雪邦進行比賽。面對8月馬來西亞的酷熱天候狀態，對於賽車、車手與工作團隊來說，更是項嚴苛的挑戰。

▲GH-TEAM AAI車隊優勝車手合影（左起）陳俊杉、Betty陳映瑜、Jesse Krohn、陳軍華。照片提供：STARFiSH星予公關
▲GH-TEAM AAI車隊優勝車手合影（左起）陳俊杉、Betty陳映瑜、Jesse Krohn、陳軍華。照片提供：STARFiSH星予公關
本站比賽，GH-TEAM AAI車隊派出三輛車參加GT3組賽事，分別是駕駛90號BMW M4 GT3的陳俊杉、Betty陳映瑜，駕駛91號BMW M4 GT3的陳軍華、Jesse Krohn，以及駕駛92號BMW M6 GT3的施世偉、張亞琦。其中值得一提的是，雖然陳俊杉擁有超過30年的賽車資歷，近幾年也積極培養女兒Betty陳映瑜參加許多國際級GT賽事。雖然兩人已經共同參加過許多國際GT賽，不過這場比賽卻是首次以父女檔搭檔出賽，因此也格外引人矚目。

本賽事分為兩回合進行，由兩位車手完成每回合60分鐘的比賽。本站第一回合Race 5的比賽，三輛車分別由陳俊杉、陳軍華與施世偉擔任先發車手的工作。比賽開始後，頂著熾熱的天候，車手的腎上腺素似乎也異常的高漲，場上狀況不斷，賽會多次出動安全車，GH-TEAM AAI車隊在穩紮穩打的策略下，駕駛91號車的陳軍華、Jesse Krohn拿下全場第三名以及GT3 PA組季軍的佳績，而首次搭檔出賽的陳俊杉、Betty陳映瑜，則獲GT3 AM組亞軍的好成績。

經過前一回合比賽的經驗，車隊重新調整比賽策略，希望能將第二回合Race 6的比賽成績能夠再向前挺進。第二回合三輛賽車由Jesse Krohn、Betty陳映瑜與張亞琦率先出擊，雖然排位賽成績沒有特別亮眼，不過比賽起跑後，三輛賽車展現出不錯的速度，將排名穩定的向前推進。最後由陳軍華、Jesse Krohn搭檔出賽的91號車率先衝過方格旗，拿下令人振奮的全場總冠軍以GT3 PA組冠軍，駕駛90號車出賽的陳俊杉與Betty陳映瑜組合，依然維持前一回合的穩定表現，不僅以全場第6名成績完賽，也再度拿GT3 AM組亞軍的佳績。可惜的是，由施世偉與張亞琦駕駛的92號車顯得有些運氣不佳，因為汽油幫浦問題在比賽倒數第二圈退賽，也拱手讓出幾乎已經到手GT3 AM組第三名。

GH-TEAM AAI車隊在本次的比賽中，再度展現出強大的技術實力和團隊合作精神，在贏得佳績的同時，也希望能夠持續將台灣賽車運動推向國際，期待有更多台灣的年輕好手勇於邁向國際賽車的舞台，在國際賽場上發光發熱。

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