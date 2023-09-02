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海葵中颱來襲取消所有選舉行程　侯友宜市府小內閣再調整

▲新任新北市政府副秘書長柯慶忠。（圖 ／新北市政府提供）
▲新任新北市政府副秘書長柯慶忠。（圖 ／新北市政府提供）

記者吳嘉億／新北報導

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（2）日因中颱海葵襲台取消原訂選舉行程坐鎮市府，而市府也在假日宣布曾是侯友宜擔任警政署長時的秘書、現任民政局長柯慶忠陞任副秘書長，所遺局長職缺由捷運工程局副局長林耀長接任，人事命令於9月4日生效。

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根據了解，中央警察大學56期畢業的柯慶忠，長期跟隨45期的侯友宜，在侯擔任擔任警政署署長時，柯慶忠就是侯的秘書，後來也是首任被派到美國擔任警察聯絡官的一員，返國後擔任過新北市政府秘書處國際事務科科長、新北市政府秘書處專門委員、主任秘書、中和區公所區長、民政局主任秘書及民政局長。目前市府內除柯慶忠外，還有中央警察大學56期畢業的研究發展考核委員會主任委員林豐裕。

新任民政局長林耀長則是國立台灣科技大學營建工程系、國立臺北科技大學土木與防災研究所碩士畢業，一路從學校單位起步，後來轉進在台北縣政府時期擔任工務局課長、新莊市公所副市長到升格後的新北市政府工務局技正，並先後擔任林口、樹林、板橋區長，在侯友宜第一任市長任內調任捷運工程局副局長，今再陞任民政局，符合侯友宜標榜的市府團隊以內升為主、外補為輔升遷原則。

▲新任新北市政府民政局局長林耀長。（圖 ／新北市政府提供）
▲新任新北市政府民政局長林耀長。（圖 ／新北市政府提供）

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