防範海葵穿心颱　侯友宜：一級開設嚴防豪雨強陣風

針對海葵颱風將發布陸上颱風警報，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（2）日取消所有選舉行程，上午主持災害應變中心第2次工作會報，宣布災害應變中心提升為一級開設，並於會後率隊到板橋區浮洲橫移門視察防颱整備情形，強調海葵穿心颱外圍環流將對新北市帶來豪雨及強陣風，要求市府團隊全力戒備做好各項防颱預防性措施，也呼籲市民不要前往山區、河岸或海邊等易生災害危險的地區，確保自身安全。
記者吳嘉億／新北報導
氣象公司表示，海葵颱風目前位於新北市東南東方640公里海面上，以時速17公里向西北西轉西移動，持續南修，7級暴風半徑150公里。另受外圍環流影響，預估中午過後會有大雨等級降雨情形，尤其以北海岸至東北角、東側及南側山區降雨最為明顯；至於市區陣風可達7-9級、郊區更可達9-10級，不可掉以輕心。
侯友宜於工作會報上指出，海葵颱風為4年來首度登陸的穿心颱，市府團隊已全力戒備做好各項防颱預防性措施，包含孤島地區、原民部落、坡地社區的弱勢族群預先撤離規劃及收容物資盤整，針對台9線、台9甲線、北107線及北107-1線等易致災路段預置搶災機具，提前封閉橫移門及越堤道，並同步開放水門周遭紅黃線路段及部分校園臨時停車。
侯友宜另外在視察板橋區浮洲橫移門視察防颱整備情形時，除了聽取水利局報告高灘地撤離帳篷、遊樂設施及施工機具等各項部署作為及河道破堤工程巡檢成果外，並提醒防災團隊應重視市民朋友停車需求，加強維持周邊道路交通動線順暢，滾動式更新替代道路資訊；另因市區強陣風最大可達9級，須特別注意路樹及廣告招牌的加強固定措施。