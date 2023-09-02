MLB／大谷翔平敲長打連4場安打沒用 天使又被打爆2:9慘輸運動家
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（2）日作客奧克蘭運動家展開三連戰，大谷翔平以指定打擊上陣，全場3打數敲出1支長打，連4場敲安，並跑回1分，但天使投手群又爆炸，運動家打線全場擊出14支安打狂攻9分，終場天使以2：9落敗。
記者路皓惟/綜合報導
此戰大谷翔平擔任指定打擊、打第三棒，首局第一個打席擊出一壘方向滾地球出局，三局上第二打席敲出三壘滾地球出局，六局上第三打席揮出二壘安打，但天使未能串連攻勢，留下得點圈殘壘，八局上大谷保送上壘後，Brandon Drury揮出二壘安打，送大谷回本壘，攻下天使首分，但天使只靠大谷跑回分數，以及Logan O'Hoppe陽春砲，全場僅攻下2分。
今日天使先發Patrick Sandoval主投3.2局被擊出5支安打失掉5分，投出3次保送和3次三振，吞下本季第11敗，而牛棚Jamie Barria同樣表現不佳，2局投球被敲6安打丟掉4分，其中在八局下被Esteury Ruiz擊出一發兩分砲。
運動家打線徹底打爆天使，全場14支安打中，有9支是長打，先發打線有7名球員敲出安打，其中Esteury Ruiz、Jordan Diaz都繳出3安猛打賞，在打線的火力支援下，運動家先發JP Sears也摘下本季第3勝。
大谷翔平連續4場比賽敲安，但也無法挽救士氣低迷的天使，天使在9月第一場比賽輸給運動家後，最近10場僅拿下3勝，戰績64勝71敗、勝率4成74，在美聯外卡區落後多達11.5場勝差，基本上已經跟季後賽說掰掰。