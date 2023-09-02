颱風海葵逼近 謝國樑：提醒民眾提高警覺、做好防颱準備
因應中颱海葵襲台，基隆市政府防災中心今（2）日上午8時宣布二級風災開設，基隆市長謝國樑進駐防災中心，除了參與行政院長陳建仁主持的線上防颱會議外，也聽取應變中心相關單位防災整備報告，強調海葵颱風來勢洶洶，呼籲市民密切注意颱風動態，如非必要應減少外出，共同做好防颱整備工作。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，海葵颱風來襲對於全台灣及基隆將造成廣泛的影響，呼籲民眾在周末做好防颱整備措施，如非必要切勿外出，強調這次颱風預計帶來的風雨不容小覷，各單位要加強防颱整備，也呼籲易積淹水地區落實防颱工作，確保市民人身安全能獲得充分保障。
基隆市政府工務處指出，基隆河沿岸16座抽水站與市區7座抽水站，於陸上颱風警報發布後，將增派人員進駐待命，確保機具正常使用；基隆河沿岸貨櫃場及168座水門已完成巡檢，6部大型移動式抽水機，已將2部預置在安樂區武嶺橋頭及中正區東四碼頭，而愛四路低窪等地區，因逢大潮已預置小型抽水機待命，嚴防因風災致淹水等情形產生。
基隆市政府民政處說明，已請開口契約廠商預先準備卡車、小山貓等防災機具，並完成人力布設。產發處提到，本市土石流潛勢溪中，有34處土石流潛勢溪保全戶，已請區公所協助做好防颱措施。後備指揮部指出，國軍已完成救災兵力整備，各區災防聯絡官今早已進駐各區公所應變中心。