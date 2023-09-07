2023原客青少年3X3籃球賽圓滿落幕　新住民加入團結出賽象徵台灣

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在8月26日最後一天賽事，來自全國的優秀隊伍前往桃園中壢中原大學出賽，並邀請移民署移民事務組副組長曹顧齡出席、客委會主委楊長鎮，桃園市客家事務局林昭賢局長、原民會副主委蘇佐璽等貴賓蒞臨，見證「以球會友，文化交流」。
客委會客委會綜合規劃處處長吳克能表示，「這次賽事為第二屆，中間歷經疫情，但仍順利舉辦，在前客委會主委支持之下，讓賽事可以順利舉辦，由於看到原住民跟客家族群剛好都有機會讓下一代攜手透過賽事交流，了解不同文化與族群習俗，加上河洛、新住民等青少年一起團結合作，讓世界可以看到台灣，未來這些球員，甚至有機會代表台灣去參加奧運等賽事，相信對他們未來會很有幫助。」
賽事於7月1日至22日開打，順利完成桃園、新竹、苗栗、南投、高雄、屏東、花蓮等7場次地方預、複賽，在國小男子、國小女子、國中男子、國中女子4組別共有56隊冠、亞軍隊伍晉級參加全國總決賽。
經過一整天的激烈拚搏，全國總決賽冠、亞、季、殿及MVP名單，順利出爐，國小男生項目名次依序為：香山A、獵鷹、大吸地、我很帥，MVP林靖騰；國小女生項目名次依序為：手指頭、雕鴞、小可愛、支亞A，MVP彭珈榆；國中男生項目名次依序為：大羅馬、快狠準、大成ab、就鬥馬，MVP賴詠嵎；國中女生項目名次依序為：PYJH1、勇敢牛、約書亞、以斯帖，MVP盧亦菲。
啦啦隊競賽得獎名單分為：團隊精神獎巴萊瓦；
最佳人氣獎至正；最佳創意獎阿凡達（花崗國中）。
其中阿凡達隊伍來自花蓮花崗國中，陣中兩位小球員林軒愷（原住民）、黃柏文（客家），各別選擇8號、7號代表他們的偶像，兩人都是球隊悍將，感情不錯，林軒愷認為，自己在這次賽事學到很多，有別於5對5的方式，3對3籃球賽更考驗默契，比賽節奏快，需要團結合作。
黃柏文球商很好，他自己雖然是打乙組出身，但自己的條件等，希望有朝一日可以打進甲組，他說：「原住民的速度快，爆發力好，有很多我們可以學習的部分，自己也會利用時間跟隊友早起練習，維持好身手。」