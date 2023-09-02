惠利飛美國找Rosé！「買頭等艙」竟遭降等　達美航空嗆聲完道歉了

韓國女團「Girl’s Day」成員惠利，日前被粉絲在美國海底撈偶遇，當時她正在和「BLACKPINK」成員Rosé用餐，兩人擁有多年姊妹情，時常相約聚會。沒想到，惠利在美國從洛杉磯飛往紐約時，卻發生不愉快的插曲，她莫名被達美航空（Delta Air Lines）從頭等艙降等為經濟艙，還被對方嗆：「如果不滿意座位的話，就搭下一班飛機。」讓她感到相當不滿，對此，達美航空也出面道歉：「目前已經在處理差額退費。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲有粉絲在美國吃海底撈時，巧遇Rosé（左起）、Rosé經紀人以及惠利。（圖／翻攝自小紅書）惠利31日在IG限時動態抱怨，她早在一個月前就已經訂好機票，到了現場卻被航空公司告知因為頭等艙沒有座位，需要降等為經濟艙，且還不提供退款，對方甚至嗆聲：「如果不滿意座位的話，就搭下一班飛機。」讓她相當不滿，直呼：「這是人種差別待遇嗎？」 ▲惠利發限動抱怨，她早在一個月前就已經訂好機票，到了現場卻被航空公司告知因為頭等艙沒有座位，需要降等為經濟艙，且還不提供退款。（圖／翻攝自惠利IG）貼文曝光後，立即引來網路熱議，不少網友替惠利打抱不平，更揪出該航空公司就是達美航空，擁有不少機位超賣的黑歷史。根據韓媒報導，達美航空昨日回應，飛機更換成不同大小的機種，變更艙等是無法避免的情況，按慣例公司應會讓乘客更換有同等艙位的其他班次，或是退款艙等差額，但仍對於造成乘客不便感到很抱歉，目前已經在處理差額退費，「會讓負責的客服部門妥善處理」。 站BLACKPINK中間正到發光！惠利親妹太美 2張照引網暴動粉絲吃海底撈巧遇Rosé！BLACKPINK超美經紀人「神顏值近照」公開BLACKPINK迎出道7周年！Rosé曬4女孩童年照 Jennie嬰兒肥萌翻Rosé原本要當律師！女神「5個小祕密」曝 竟創下2項金氏世界紀錄