U18世界盃棒球賽／澳洲先發Bushell5局好投　4:2力克墨西哥奪首勝

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不過墨西哥打線在第三局也發動攻勢，Angel Ramirez觸身球保送上壘後，先成功盜上二壘，接著盜上三壘時造成捕手傳球失誤，趁機一舉回到本壘，幫助墨西哥追平比分。
雙方比分一路僵持，直到五局下兩出局後，澳洲靠著安打與保送攻佔一二壘，此時第五棒Lachlan Smith擊出中間平飛方向安打送回超前分，下一棒的Joshua Davies接著補上落點巧妙的安打，一棒送回壘上兩名跑者，澳洲隊單局進帳三分，將比分改寫為4：1。
澳洲隊先發投手Jack Bushell此戰表現亮眼，前兩局皆送出三上三下。雖然在三局上因為守備失誤失掉一分，不過他及時回穩，後續兩局沒有再失掉任何分數，此戰總計主投五局僅被擊出一支安打、失一分，送出3次三振。六局上，澳洲換上Koby Chesterton登板，他接手後援兩局失一分，幫助球隊守下勝利，終場澳洲就以4：2勝出，取得本屆賽會首勝。
澳洲隊在首戰敗給中華隊後，此戰成功突破墨西哥拿下賽會首勝，賽後總教練Andrew Donald大讚子弟兵，「今天先發投手布薛爾壓制力十足，五局只失掉一分的表現是球隊贏球的重要工程。」另外總教練也談到，隊伍在首戰敗給中華隊後並沒有做出太多調整，而是給予選手更多信心，「很高興這場比賽我們能保持正向，保持自信地拿下勝利。」