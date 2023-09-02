培養青年領袖！大專領導力營隊開跑　產官學界齊分享

活動首日，新北市青年局局長邱兆梅率先與青年分享從私人企業到進入公部門服務的經驗談。她以自己創業經歷談起，分享了如何團隊合作、應對挑戰、做出決策，並鼓勵青年們勇敢追逐夢想，也要具備面對挫折的心理準備。她表示：「所謂『領導力』說起來不外乎是與他人協作、溝通、蒐集資訊和做決策的能力，這些能力不像知識可以從書本課程習得，而是要透過與人互動培養。青年局希望藉由營隊的各種活動和經驗分享，讓青年透過實戰為未來的社團學習鋪路。」
營隊內容豐富，涵蓋領導力、社團能力、公共參與等多個方面。在領導力方面，營隊將邀請專家學者分享相關知識與技能，並安排實戰訓練，讓青年們在實踐中提升領導能力。在社團能力方面，安排活動企劃執行、財務制度建立、社群多媒體行銷等講座；在公共參與方面，營隊將邀請產官學專業人士與青年分享交流各類公眾議題，幫助提升公共議題參與意識；另外還有學生會和社團運作、學生權益自覺、議事程序與財務制度規劃「練功房」等系列課程，讓學生從校園社團出發，累積解決問題能力，並培養應對各式情境的軟實力。
邱兆梅強調，鼓勵青年參與公共議題是新北青年局的核心目標之一，希望透過自治營隊活動，讓青年學子在社團互動中培養溝通協做能力、多多參與社會、建立公共意識，期待這些新世代領袖為社會帶來正面影響。
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