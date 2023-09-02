海葵颱風接近　高市府籲農民加強防範及注意搶收安全

海葵颱風接近，高雄市自今(2)日受海葵颱風外圍環流影響，有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。
記者郭凱杰／高雄報導
為防颱風外圍環流影響，棗子、木瓜、檸檬、番石榴、香蕉等果樹，請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝，加強田間排水；二期水稻進入分蘗盛期，請維持田區排水暢通，待植株挺立後再行灌水；其他適逢收穫期之蔬菜及番石榴，紅龍果，香蕉、木瓜及檸檬等果品，已屆採收期請儘速採收。
農業設施應加強固定，如木瓜或正值開花結果期棗園請多加留意。為防範本次颱風，請本市農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。
農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊或youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。