蘇拉12級陣風武力展示！短褲女秒噴飛 臉貼地摩擦滑行10公尺
颱風來襲時，請盡量避免外出！今年第9號颱風「蘇拉」快閃台灣後直衝香港，成為香港今年第一顆掛出「10號風球」的颱風，相當於12級陣風強度，不僅有香港路人驚嘆蘇拉威力，直呼「雨打在身上都會痛」，更有一名短褲女子當街遭強風吹倒在地，讓她用臉摩擦滑行10公尺遠，畫面相當驚險，網友驚呼「看了覺得臉好痛！」
記者徐銘穗/綜合報導
颱風蘇拉逐漸遠離香港，香港天文台今（2）午4時20分改發「3號強風」信號，而昨晚至今日凌晨「10號風球」期間，香港各區遭受到狂風暴雨吹襲。當地社交軟體瘋傳一段8秒影片，一名穿著短褲的年輕女子，走在調景嶺交通交匯處，一棟建築物空橋下方，未料她一踏出建築物、還沒走到路口時，突然刮起一陣恐怖大風。
短褲女後方襲來的強風吹倒在地，正臉與地面接觸，「臉朝下」溜冰般滑出10公尺，相當恐怖。女子整個人連同手上的雨傘被吹過路口時，她翻身企圖起身，但此時又襲來數波強風，拍攝者見狀連忙暫停錄影上前幫忙。
據悉，女子被強風吹倒滑行後還能企圖起身，傷勢應該沒有大礙，但臉貼地摩擦滑行，讓人看了也感同身受，「感覺痛死」。而海葵颱風也正朝台灣步步逼近中，目前海上陸上警報都已發布，此次海葵挾帶來的風雨不容小覷，陸警範圍除了花東外，在增加南投、嘉義、高雄、屏東地區，北部、東半部入夜後雨勢愈來愈明顯，氣象局提醒大家做好防颱措施，避免外出。