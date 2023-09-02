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禾浩辰熱戀2個月！讚吳品潔「酸甜好喝」　女友不介意獵豔史

▲禾浩辰熱戀吳品潔2個月，女友不介意他的往日一夜情紀錄。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲禾浩辰熱戀吳品潔2個月，女友不介意他的往日一夜情紀錄。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者羅凌筠/台北報導

藝人禾浩辰今（2）日出席沖泡飲品​快閃櫃位活動，近日他認愛《你有念大學嗎？》合作女星吳品潔，受訪透露2人戀情剛剛萌芽，約莫交往2個月，而吳品潔的優點是什麼？禾浩辰盡代言人職責，妙用飲品形容：「酸酸、甜甜、很好喝。」就像初戀的味道。而先前他自爆一夜情獵豔史，吳品潔毫不介意。

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▲禾浩辰出席百貨公司快閃櫃位活動。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲禾浩辰（左）出席百貨公司快閃櫃位活動。（圖／記者鄭孟晃攝）
《你》劇是4年前的電視劇，禾浩辰透露劇組一直保持聯絡，直到吳品潔和朋友最近想學潛水，找禾浩辰推薦教練，雙方才變得比較熟，談到女友他也表示：「比較熱絡聊天以後，發現她有迷人的一面，很溫柔、相處很自在舒服、個性很樂觀。」

▲禾浩辰笑稱吳品潔「酸酸、甜甜、很好喝」。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲禾浩辰笑稱吳品潔「酸酸、甜甜、很好喝」。（圖／記者鄭孟晃攝）
2人都是處女座，談戀愛很低調，吳品潔家養4隻貓，禾浩辰在高雄老家也養1隻狗，雙方都疼愛毛小孩，被問到會不會結婚？禾浩辰說：「想要朝這方面前進。」禾浩辰被問到是否同居避而不答，只透露：「現在是發展中、多認識彼此的狀態。」

而先前禾浩辰上《小姐不熙娣》，大方承認旅遊時試過一夜情，2次都約韓國女生，毫無偶像包袱的分享嚇壞經紀人，他透露吳品潔也知情，不會放在心上，「她是我的忠實粉絲，可能看我會有愛的濾鏡，她覺得我很可愛，怎麼敢這樣講。」

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