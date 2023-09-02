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勞動部高分署與工會有約 一同穿越時光長廊見證女工歷史

▲高雄市電影館2日下午於放映「她們的故事」紀錄片，高分署特別邀請工會團體與勞動部長許銘春、高雄市文化局副局長簡美玲等人一起穿越時光長廊，見證女工歷史（圖／高屏澎東分署提供）
▲高雄市電影館2日下午於放映「她們的故事」紀錄片，高分署特別邀請工會團體與勞動部長許銘春、高雄市文化局副局長簡美玲等人一起穿越時光長廊，見證女工歷史（圖／高屏澎東分署提供）

記者張振興/綜合報導

高雄市電影館2日下午於放映「她們的故事」紀錄片，敘述臺灣70年代女性勞動力對經濟的貢獻，勞動部高屏澎東分署特別邀請工會團體與勞動部長許銘春、高雄市政府文化局副局長簡美玲等人一起穿越時光長廊，見證女工歷史。

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首映會上，不僅紀錄片導演柯妧青等製作團隊親臨現場，不少民眾也熱烈參與，為此阿春部長特別感謝高雄市府文化局用心規畫系列女工的影片，對性別平權別具意義。阿春部長進一步指出，現在對勞工保護的法案都不是天上掉下來的，而是許多勞工犧牲爭取來的，早期對公共安全與工作安全不夠重視，但在旗津二十五淑女事件後，社會才開始反思，才有如今完整的政策與就業環境。


許銘春說，影片當中提到旗津二十五淑女事件，是一群女工早上急著到加工出口區上班，船隻嚴重超載而在出發後沈船，這個事件間接促成了「勞工安全衛生法」的誕生，她們用自己的生命，改變了整個台灣的勞動環境，為此勞動部以「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」的三安政策，傳達勞動價值、提升勞工技能、營造更好勞動環境，並和工會、勞工朋友站在一起，做勞工朋友最強而有力的後盾。

▲高雄市電影館2日下午於放映「她們的故事」紀錄片，高分署特別邀請工會團體與勞動部長許銘春、高雄市文化局副局長簡美玲等人一起穿越時光長廊，見證女工歷史（圖／高屏澎東分署提供）
▲高雄市電影館2日下午於放映「她們的故事」紀錄片，高分署特別邀請工會團體與勞動部長許銘春、高雄市文化局副局長簡美玲等人一起穿越時光長廊，見證女工歷史（圖／高屏澎東分署提供）
現場來賓在看完「她們的故事」電影後，對於當年女工的時代背景有更深一層的認識，感受到前人的努力與樂觀，此外，今日活動許多工會團體夥伴們感謝阿春部長長期捍衛女性勞工朋友們的權益，並肯定部長正視女性勞工朋友的努力與付出。在大家的支持與鼓勵下，讓許銘春部長更有信心未來能與地方政府及工會等各單位合作，替勞工爭取更多福利。


為鼓勵婦女就業，勞動部高屏澎東分署積極推動「婦女再就業計畫」，營造性別友善的工作職場，透過自主訓練獎勵、再就業獎勵、雇主工時調整獎勵及跨部會合作等措施，讓婦女朋友都能順利進入職場「安心」工作。

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