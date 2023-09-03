日排核廢水中國禁水產 謝長廷：台僑籲多消費挺日是「善的循環」
日本上月24日開始排放福島核廢水引發中國的劇烈抗議，我駐日代表謝長廷針對此事的相關說法也引發關注。謝長廷2日重申，福島核廢水的處理都已經經過國際原子能總署（IAEA）的檢驗，可以影響可以忽視；而過去台灣農產品被中國拒絕進口時也是日本大力支持，而今換日本的水產品被抵制，是時候讓台灣展現「善的循環」。
記者邱新博／台北報導
謝長廷2日表示，依昨天日本環境省公佈的資料，在距離排水口一公里、二公里、三公里取様海水的含氚量每公升均為國際飲用水標準10000貝克的7分之1到1/100不到，這個程度IAEA說影響可以忽視，所以日本人業者雖然受到中國嚴厲的杯葛抵制，但市場似乎沒有混亂或殺價。
謝長廷說，之前台灣的鳳梨、釋迦、芒果，也是被中國以有害蟲而拒買，造成農民受害，那時日本人大量採購捧場，現在輪到日本海產品遭受中國杯葛抵制，將心比心，「有些台灣僑民就呼籲多加消費，我認為這就是展現患難見真情的善的循環。」
在日台僑團體「全日本台灣連合會」（全台連）也於8月27日發表聲明指出，中共無理抗議並禁止進口日本水產品及水產加工品，呼籲旅居日本台僑力挺日本漁民及水產加工業者。