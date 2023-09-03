海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

備戰海葵颱風搶菜！愛買泡麵買1送1　全聯生鮮蔬果備貨3倍祭優惠

▲備戰海葵颱風民眾搶菜，量販超市也加強備貨，愛買推出「泡麵買1送1」相關促銷優惠，全聯生鮮蔬果備貨3倍祭出優惠；家樂福鎖定蔬菜葉菜及根莖類商品，增近3倍貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲備戰海葵颱風民眾搶菜，量販超市也加強備貨，愛買推出「泡麵買1送1」相關促銷優惠，全聯生鮮蔬果備貨3倍祭出優惠；家樂福鎖定蔬菜葉菜及根莖類商品，增近3倍貨量。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

海葵颱風來勢洶洶，因應民眾備戰防颱搶菜需求，各大量販超市也加強備貨，愛買量販全台門市生鮮商品備貨6成以上，並推出「泡麵買1送1」相關促銷優惠，全聯生鮮蔬果也備貨3倍，祭出多款優惠；家樂福則鎖定蔬菜葉菜及根莖類商品，增加近3倍貨量。

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📌全聯蔬果增加3倍備貨量！泡麵、火鍋肉片、冷凍水餃祭優惠
面對來勢洶洶的海葵颱風，全聯蔬果增加3倍備貨量，蔬果、海鮮、肉品都推出多款優惠，即日起至9月4日，青花菜特價49元；即日起至9月7日白刺蝦（大）單盒原價118元，特價99元；豬里肌火鍋薄切肉片即日起至9月7日，每100g特惠價39.5元。

全聯門市除了生鮮蔬果、魚肉品項備貨充足外，另針對防颱必吃乾貨類熱門商品，即日起至9月7日前，再祭出超殺優惠，味丹味味麵精燉肉燥湯麵5入1組，每組55元，福利卡友買味丹/品冠全品牌單筆每滿500元，福利點5倍送（已含原交易滿100元贈3福利點）；皮薄餡多簡單加熱就能上桌，奇美冷凍熟水餃（高麗菜豬肉/素食）每包115元；新東陽肉醬（辣味/原味）3入1組，每組118元，全台限量28,000組；孔雀餅乾2入1包，每包64元。

▲目前全聯福利中心架上蔬果貨量也算充足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲防颱海葵颱風，全聯福利中心蔬果增加3倍備貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
📌愛買量販生鮮備貨增至6成！泡麵「買1送1」
愛買量販已提前緊急加強備貨應戰，全台門市生鮮商品備貨6成以上，並推出相關促銷，包含有進口青花菜2粒99元、白蘿蔔每條32元、特級鮮香菇每袋特價69元、雲林金目鱸魚每尾99元、美國冷凍牛五花火鍋片每100g特價45元等；而颱風天民眾最愛採買的泡麵、罐頭、冷凍食品，也多備1～2成的貨量因應。

同時推出餅乾、飲料、泡麵、冰品等超過200款商品「買1送1」優惠，讓民眾於防颱期間省荷包購物。也將採買人潮加開收銀線，節省民眾排隊時間。

▲家樂福、超市、賣場、蔬果區、蔬菜、水果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家樂福蔬菜增近3倍貨量！搭中元普渡促銷。（圖／記者蕭涵云攝）
📌家樂福蔬菜增近3倍貨量！搭中元普渡促銷
家樂福則備足颱風民眾關切的蔬菜，鎖定葉菜及根莖類商品，增加近3倍貨量。在泡麵、罐頭、米、油等乾貨商品，因還在中元普渡促銷檔期，相較於平日都備足超過3成以上貨量，提供顧客即時的颱風應變採購需求。

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