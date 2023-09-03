備戰海葵颱風搶菜！愛買泡麵買1送1　全聯生鮮蔬果備貨3倍祭優惠

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面對來勢洶洶的海葵颱風，全聯蔬果增加3倍備貨量，蔬果、海鮮、肉品都推出多款優惠，即日起至9月4日，青花菜特價49元；即日起至9月7日白刺蝦（大）單盒原價118元，特價99元；豬里肌火鍋薄切肉片即日起至9月7日，每100g特惠價39.5元。
全聯門市除了生鮮蔬果、魚肉品項備貨充足外，另針對防颱必吃乾貨類熱門商品，即日起至9月7日前，再祭出超殺優惠，味丹味味麵精燉肉燥湯麵5入1組，每組55元，福利卡友買味丹/品冠全品牌單筆每滿500元，福利點5倍送（已含原交易滿100元贈3福利點）；皮薄餡多簡單加熱就能上桌，奇美冷凍熟水餃（高麗菜豬肉/素食）每包115元；新東陽肉醬（辣味/原味）3入1組，每組118元，全台限量28,000組；孔雀餅乾2入1包，每包64元。
📌愛買量販生鮮備貨增至6成！泡麵「買1送1」
愛買量販已提前緊急加強備貨應戰，全台門市生鮮商品備貨6成以上，
同時推出餅乾、飲料、泡麵、
📌家樂福蔬菜增近3倍貨量！搭中元普渡促銷
家樂福則備足颱風民眾關切的蔬菜，鎖定葉菜及根莖類商品，增加近3倍貨量。在泡麵、罐頭、米、油等乾貨商品，因還在中元普渡促銷檔期，相較於平日都備足超過3成以上貨量，提供顧客即時的颱風應變採購需求。
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