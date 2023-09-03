海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

海葵颱風來襲！花蓮間歇性強陣風及降雨　預防性強制撤離民眾

▲颱風海葵來襲，花蓮2日晚間起出現間歇性強陣風及降雨，縣府發布124條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，預防性強制撤離民眾。（圖／民眾提供）
▲颱風海葵來襲，花蓮2日晚間起出現間歇性強陣風及降雨，縣府發布124條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，預防性強制撤離民眾。（圖／民眾提供）

中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）颱風海葵來襲，花蓮出現間歇性強陣風及降雨，縣府發布124條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，預防性強制撤離民眾；零星意外，各單位緊急處理，嚴陣以待。

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依據中央氣象局資料，今天受到中颱海葵及其外圍環流影響，東半部、南部地區及中部以北山區整天有陣雨，尤其東半部地區有局部豪雨或豪雨等級以上發生的機率。

花蓮從昨晚開始即有間歇性強陣風及降雨，估計雨量及雨勢將逐漸增大，部分道路已有零星路樹倒塌、電線掉落路面、路燈傾倒等情形，相關單位獲報均已處理中；遠東百貨花蓮店上午8時許緊急公告，今天暫停營業1天。

花蓮縣各鄉鎮持續進行預防性疏散撤離，目前已發布124條土石流潛勢溪流及富里鄉1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，籲請低漥地區及潛勢溪流保全戶民眾，待在指定安全處所，以保障自身安全。

另外，國軍花東防衛指揮部也完成救災人員編組及裝備檢整，派遣連絡官、情蒐官及預置待命兵力計215員、車輛36輛，先期至各災防分區掌握災情應處制變。

花防部第二作戰區官兵將針對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等地區，加強災防整備，並注意災害潛勢地區之兵力與機具運用規劃，希望在災害發生時，第一時間投入救災工作。

颱風前，民眾加緊因應防颱，1名60歲男性，昨天晚間爬上屋頂加強固定時摔傷，深夜10時許自行到花蓮慈濟醫院急診，經檢查為閉鎖性骨折，收治一般病房住院治療；另50歲女性，也是爬高做防颱措施，不慎從鋁梯跌下，造成頸部後枕血腫及右手1.5公分表淺傷口，自行到台北榮民總醫院玉里分院急診後返家休養。（編輯：陳仁華）1120903

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