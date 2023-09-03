海葵颱風來襲！花蓮間歇性強陣風及降雨　預防性強制撤離民眾

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花蓮從昨晚開始即有間歇性強陣風及降雨，估計雨量及雨勢將逐漸增大，部分道路已有零星路樹倒塌、電線掉落路面、路燈傾倒等情形，相關單位獲報均已處理中；遠東百貨花蓮店上午8時許緊急公告，今天暫停營業1天。
花蓮縣各鄉鎮持續進行預防性疏散撤離，目前已發布124條土石流潛勢溪流及富里鄉1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，籲請低漥地區及潛勢溪流保全戶民眾，待在指定安全處所，以保障自身安全。
另外，國軍花東防衛指揮部也完成救災人員編組及裝備檢整，派遣連絡官、情蒐官及預置待命兵力計215員、車輛36輛，先期至各災防分區掌握災情應處制變。
花防部第二作戰區官兵將針對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等地區，加強災防整備，並注意災害潛勢地區之兵力與機具運用規劃，希望在災害發生時，第一時間投入救災工作。
颱風前，民眾加緊因應防颱，1名60歲男性，昨天晚間爬上屋頂加強固定時摔傷，深夜10時許自行到花蓮慈濟醫院急診，經檢查為閉鎖性骨折，收治一般病房住院治療；另50歲女性，也是爬高做防颱措施，不慎從鋁梯跌下，造成頸部後枕血腫及右手1.5公分表淺傷口，自行到台北榮民總醫院玉里分院急診後返家休養。（編輯：陳仁華）1120903
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