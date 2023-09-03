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總統大選「男女配」佔優勢！7次有4次勝選由民進黨提名　勝率超高

▲ 總統大選男女配或女男配，勝率超高，最近一次是由蔡英文搭配賴清德競選，最後獲得史上最高的817萬票。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲ 總統大選男女配或女男配，勝率超高，最近一次是由蔡英文搭配賴清德競選，最後獲得史上最高的817萬票。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者何哲欣／台北報導

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024大選，駐美代表蕭美琴被視為熱門副手人選之一，賴清德昨接受專訪時說，不少人提出女性副手的建議，前總統陳水扁及現任總統蔡英文皆是男女搭配，不過他還沒決定副手人選。事實上，為兼顧性別平衡，近年已開始有政黨提名時都會由男女搭檔參選，勝率也確實相當高。

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1996年台灣首度進行總統直選，當時共有4組候選人，包括國民黨的李登輝、連戰，民進黨的彭明敏、謝長廷，無黨籍的林洋港、郝柏村，以及無黨籍的陳履安、王清峰，陳履安與王清峰是史上首次的男女搭配參選正副總統，不過最後由李連配勝選。

2000年的總統大選，則有高達5組候選人，包括國民黨的連戰、蕭萬長、民進黨的陳水扁、呂秀蓮，新黨推薦的李敖、馮滬祥，無黨籍的宋楚瑜、張昭雄，以及無黨籍的許信良、朱惠良。最後由陳呂配當選，而陳呂也是首次男女搭配參選並獲選的候選人。

到了2004年，陳水扁與呂秀蓮競選連任，對手則是連戰搭配宋楚瑜，不過最後由陳呂連任成功。2008年，國民黨推出候選人是馬英九、蕭萬長，民進黨是謝長廷、蘇貞昌，這也是史上唯一一次，所有正副總統候選人都是男性的案例。最後由馬蕭配勝選。

2012年，民進黨推蔡英文配蘇嘉全、國民黨推馬英九配吳敦義，親民黨推派宋楚瑜配林瑞雄，這是史上首次有女性參選總統，不過最後仍由馬英九連任成功。2016年仍有3組候選人，分別是國民黨的朱立倫、王如玄，民進黨的蔡英文、陳建仁、親民黨的宋楚瑜、徐欣瑩，最後由蔡英文勝選，蔡英文也成為史上首位女性總統。

2020年同樣也有3組候選人，民進黨推蔡英文、賴清德，國民黨推韓國瑜、張善政，親民黨則是宋楚瑜、余湘。最後由蔡英文連任成功。

分析歷年7次總統大選，共有22組正副總統候選人，其中有10組是男女配或女男配，比例雖不到一半，不過包括2000年、2004年、2016年、2020年，民進黨只要推出男女配或女男配，幾乎都是勝選，唯一一次例外是2012年，敗給國民黨的馬吳配，但7次大選有4次是男女配或女男配，勝率超過男男配。

可惜的是，過去從未出現「女女配」。一名民進黨幕僚透露，蔡英文過去參選過3次總統，期間現任監察院長陳菊也曾被點名當副手，不過政治場域畢竟仍是男性居多，提名女性參選總統，已是相當大的進步，但若副手又是女性，就較難帶動話題，加分效果不多，所以蔡英文歷次的副手，都還是選擇男性，提名女男配。

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