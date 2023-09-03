為見教宗　中國天主教徒湧入蒙古

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在烏蘭巴托的中心廣場，有信徒展開中國國旗，一些信徒則戴著口罩和墨鏡以遮住面容。
報導引述一名中國遊客說，她和同伴此行必須特別低調， 「在過邊檢的時候，我們被問到出國幹什麼，是不是天主教徒，我們說我們是旅遊的」。
她說，天主教徒在中國受到的壓力很大，「我們還擔心回國之後，會不會被請去喝茶」。所謂被「請喝茶」就是指被中國國安人員傳喚詢問。
這名遊客透露，她所在的旅遊團約20人，來自中國北方，都是來看教宗的，「我們不敢讓別人知道我們的行程」。
中共當局嚴格控制各種宗教機構，教宗方濟各多年來一直努力與北京建立關係，2018年達成一份秘密協議，允許雙方在任命中國主教方面都有發言權。
專程到蒙古來看教宗的中國教徒希望北京和梵蒂岡之間的關係能持續升溫，甚至也許有一天教宗也能去中國訪問。
38歲的陸磊（音）是來自黑龍江的石油工程師，他說自己雖非信徒，但對天主教文化很感興趣，「我當然也希望教宗能到我們中國來」、「每個國家都應該支持不同的宗教，讓老百姓自由地去選擇要信什麼教」。
宗教信仰自由雖寫入中國憲法，但是維權組織指出，宗教組織在中國經常受到迫害，教徒參與禮拜的自由受到嚴重限制，而這種趨勢在中國國家主席習近平治下變得愈加嚴重。
另一名在烏蘭巴托旅遊的中國信徒表示，由於當局的恐嚇，「在敏感的日子我們都不能去教堂，比如復活節、聖誕節等」。
法新社記者採訪過程聽到一名遊客建議其他人不要受訪，以免回到中國後遇上麻煩。
一名在大教堂等待的女性遊客說，「我想你知道我們為什麼不能說太多。你該知道這是怎麼回事」。
教宗方濟各1日抵達蒙古，是首度有教宗造訪這個以佛教為主要信仰的國家。
法新社解讀說，蒙古約330萬人口，天主教徒卻只有1400人左右，86歲的教宗此訪目的是向當地天主教徒表達支持，同時也有改善教廷與中國、俄羅斯關係的策略性考量。
教宗專機飛越中國領空時，方濟各依慣例發送電報給習近平，向習近平和中國人民致上「問候和祝福」。
對此，中國外交部回應表示，「中國準備好繼續與梵蒂岡合作…進行有建設性的對話，增進理解、加強互信」，並指中方將「推進改善雙邊關係的進程」。（編輯：周慧盈/朱建陵）1120903