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加油要快！明起國內「汽、柴油」各漲0.1元

▲台灣中油公司宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣中油公司宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

台灣中油公司宣布，自明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.9元。

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台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯擬再度延長額外減產期間因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.22美元，新臺幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為1.07%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.2元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.1元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.1元及1.9元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.1元。

中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.1元及1.9元均由台灣中油吸收，累計112年至7月底止，台灣中油共吸收約47.80億元。

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