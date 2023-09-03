颱風海葵逼近台灣　北市府曝最接近時間點籲民眾不要外出

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災害防救辦公室說明，海葵颱風3日6時位於臺北南南東方約310公里海面，七級風半徑180公里，以時速19轉7公里向西北西行進，預估傍晚在台東地區登陸。受到海葵颱風暴風圈逐漸接近影響，台北市風雨將逐漸增大，雖然臺北市未列入陸警範圍，仍呼籲民眾儘量減少不必要外出。
災害防救辦公室表示，截至3日8時，台北市災害應變中心接獲災情通報案件共9件，6件樹木倒塌（1件仍在處理中）、1件積淹水、1件招牌掉落、1件其他，無人傷亡。
台北市產業局在會報中說明有關民生物資供應部分，市場處已請台北農產運銷、台北漁產運銷、台北畜產運銷等公司及各批發市場加強掌握民生物資來源，務必充分供應無虞及做好災害防救事宜。
此外，批發市場受颱風來襲水門關閉影響，到貨量減少，且進場承銷人減少約三成，整體交易市況平穩。 3日蔬菜到貨量較2日減少239公噸，平均價格與2日相比下跌5.5元；水果部分3日到貨量較前2日減少174公噸，價格與前2日相比下跌5.7元。
由於海葵登陸後，未來幾天東部、南部受颱風影響極可能導致後續菜價波動，莫懷祖也再次轉達蔣萬安指示，請產業局持續密切監控菜價波動情形，適時啟動相關因應機制，以平穩菜價。
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