轟高嘉瑜情勒黨員博支持 吳欣岱：不是郭台銘、參選到底
近來有民調顯示民進黨立委高嘉瑜落後給國民黨參選人李彥秀，而港湖區泛綠整合未果，對此高嘉瑜日前批評基進黨參選人吳欣岱，自稱是本土派，但所作所為卻是破台灣民主。吳欣岱今（3）日受訪表示，高嘉瑜所作所為才是破壞台灣民主，一直用大義勒索選民，重申自己從年初就公開說一定選到底，「我們不是郭台銘，要選就是會選！」表達參選到底的決心。
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱說，最能代表台灣不是她自稱的，而很多內湖、南港的選民，甚至是民進黨員都這麼說。反而是高嘉瑜所作所為才是破壞台灣民主，認為她一直以來都在用大義勒索選民，即便所作所為不符合綠營期待。
吳欣岱表示，台灣基進是小黨，自己能做的就是更加努力，包括提出本土、內政議題上完善的政見，讓選民更認識她，反觀高嘉瑜說法是非常不妥當，是在破壞台灣民主機制。
媒體問及是否邀請賴清德台北競總主委陳時中站台，吳欣岱回應，因為衛福部前部長陳時中現在在賴清德北市競總，時程上還需要敲定，之後會有更正式邀約，但對於醫療等討論則是一直有在聯絡。
媒體追問是否參選到底，吳欣岱回應，自己從年初就公開說一定選到底，不說假話，「我們不是郭台銘，要選就是會選」，表達參選到底的決心。
台灣基進黨主席王興煥也補充，台灣基進看的是候選人實質的意識形態，而非黨派。由過去過往表現，內湖南港這一區屬於「藍白分裂」，高嘉瑜和李彥秀一個白、一個藍，唯一綠的是基進黨提名的吳欣岱，呼籲泛綠支持者能夠支持她，台灣基進也無條件支持賴清德。