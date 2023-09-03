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蔡依林〈怪美的〉歌詞遭竄改！張惠妹「皇上」踩雷　鄭智化槓陸綜

▲蔡依林《Ugly Beauty》巡迴演唱會唱到〈怪美的〉，螢幕播映非原版歌詞。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲蔡依林《Ugly Beauty》巡迴演唱會唱到〈怪美的〉，螢幕播映非原版歌詞。（圖／翻攝蔡依林IG）

記者羅凌筠/綜合報導

天后Jolin蔡依林昨（2）日在大陸長沙，舉行《Ugly Beauty》巡迴演唱會，不料發生〈玫瑰少年〉禁唱，另一首〈怪美的〉歌詞遭竄改的狀況。事實上藝人在大陸開演唱會或上節目表演，歌詞作調整的案例屢見不鮮，張惠妹〈母系社會〉、鄭智化〈星星點燈〉都被改過歌詞。

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蔡依林在長沙演唱會獻唱〈怪美的〉，原本歌詞是：「垂涎的邪惡，陪我長大，在軟爛中生長，社會營養。」不過螢幕播出的版本卻變成：「垂涎的諧和，陪我長大，在散漫中生長，攝取營養。」比較敏感的詞彙通通消失不見。

▲容祖兒翻唱張惠妹〈母系社會〉去掉歌詞「皇上吉祥」。（圖／翻攝上海電視台）
▲容祖兒翻唱張惠妹〈母系社會〉去掉歌詞「皇上吉祥」。（圖／翻攝上海電視台）
香港天后容祖兒在東方衛視節目《我們的歌》，與《創造營2020》選秀冠軍、女團「硬糖少女303」隊長希林娜依高翻唱張惠妹〈母系社會〉，歌詞中「不要再說要會鋪床又能著床」，「著床」被改成「擦窗」，另一句「皇上吉祥，簡直可笑」，被改成「幻象跡象，簡直可笑」。

▲左起王心凌、阿Sa、阿嬌、張天愛、吳謹言演唱〈星星點燈〉遭原唱鄭智化表達憤怒。（圖／翻攝湖南衛視）
▲左起王心凌、阿Sa、阿嬌、張天愛、吳謹言演唱〈星星點燈〉遭原唱鄭智化表達憤怒。（圖／翻攝湖南衛視）
王心凌參加《乘風破浪的姐姐3》奪冠，其中一次公演卻引發爭議，她表演歌手鄭智化的名曲〈星星點燈〉，原版歌詞「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡，再也看不見」，被改成「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空裡，總是看得見」，鄭智化對此表示震驚、憤怒和遺憾。

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