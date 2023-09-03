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吳釗燮IPAC演說籲國際維護台海和平穩定　林昶佐邀年會來台舉辦

▲外交部長吳釗燮於IPAC年會中以預錄方式演說。（圖／總統府提供）
▲外交部長吳釗燮於IPAC年會中以預錄方式演說。（圖／總統府提供）

記者邱新博／台北報導

外交部長吳釗燮於2日應邀在「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）布拉格年會，以預錄影片方式發表閉幕演說，闡述俄國及中國威權主義擴張對全球民主自由社群造成嚴重威脅，呼籲國際社會堅定持續支持烏克蘭，及維護台海和平與穩定。

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吳釗燮表示，從俄羅斯接連入侵喬治亞、克里米亞及烏克蘭，中國亦對新疆、西藏及香港採取激進高壓手段，並不斷以武力威脅台灣，顯示威權主義持續擴張的本質，惟有透過民主國家共同合作，才能遏止威權主義不斷進逼。因此，我國堅定支持烏克蘭抵禦侵略，並與國際社會共同制裁及譴責俄羅斯。另中國在東海、南海等周邊海域也對日本及菲律賓等民主夥伴帶來威脅，讚許美、日、澳、菲等國共同合作嚇阻中國挑釁行為。

吳釗燮強調，俄、中兩股威權主義擴張力量現今在亞洲合流，對當地國家造成安全威脅、弱化以規則為基礎的國際秩序，並企圖改變現狀（status quo），也危及台灣海峽長期以來的和平與穩定。


吳釗燮說明，台海和平穩定對全球安全與繁榮具高度重要性，樂見全球日益意識中國擴張企圖，並透過實際行動捍衛我們所追求的穩定現狀，如同法國總統馬克宏頒布7年建軍法，捷克也制定印太戰略，立陶宛進一步在其印太戰略中明確指出使用武力是不可跨越的紅線。


吳釗燮感謝IPAC成員及理念相近夥伴對台灣的支持，使台灣在對抗威權主義過程並不孤單，並將更堅定守護自由民主及人權價值、展現良善力量的決心，最後呼籲國際社會持續合作，維護共享價值與國際秩序。


而立委林昶佐也受邀至IPAC年會，也擔任會後記者會的國會議員代表之一；林昶佐強調民主國家合作對抗獨裁政權的重要性，並感謝IPAC各國代表，除了在自己國家推動挺台法案，也促成各國國會拜訪台灣，以行動表達對台灣的支持。


另外，林昶佐也邀請IPAC峰會明年可至台灣舉辦，他也相信台灣將會熱烈歡迎來自世界各國的友台國會議員。


「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）由英國保守黨前黨魁史密斯（Ian Duncan Smith）發起，由英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本、挪威、瑞典等8個民主國家及歐洲議會於2020年6月4日成立，致力於協調一致的對中政策，維護自由、民主及人權等共享價值及以規則為基礎的國際秩序。

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