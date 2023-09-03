王耀慶成李玟翻版！《披荊斬棘3》扭傷腳拄拐杖上場：沒資格受傷
李玟為《中國好聲音》重摔倒地的事件風波未平，又有台灣藝人為了表演受傷了！有「國民舅舅」封號的演員王耀慶參加《披荊斬棘的哥哥》第三季錄製，因為勤於練舞扭傷右腳，最後拄著拐杖上台，賣力演出周杰倫的歌曲〈飄移〉獲得全場掌聲，甚至不願意賣慘拉票，他坦言「演員沒資格受傷」，要盡力完成每一個舞台，如此大氣的表現最後獲得全場207票最高分的MVP榮譽，人氣非常旺。
記者江芷稜／綜合報導
王耀慶長年將演藝事業移往中國，因外貌帥氣經常飾演霸氣總裁角色，私下的他卻是幽默開朗，擅於活絡氣氛，非常有觀眾的路人緣，他在《披荊斬棘的哥哥3》一出場就以個人曲〈安可王〉，又唱又跳表現拿高分，獲得優先選擇一公歌曲的權力，決定挑戰周杰倫的〈飄移〉，並找來張棟樑、魏哲鳴、伯遠、蘇見信等實力歌手合作。
沒料到學舞過程，王耀慶意外扭傷腳，需穿戴固定護具練舞，讓同組團員相當擔心，節目組導演問他「還能完成唱跳嗎？」並提議另一備案讓他不要跳舞，卻被王耀慶否決，他堅持自己就是想唱跳，畢竟這首歌是自己的首選，還是想和好友們一起表演，只好一邊找物理治療師診療，一邊戴護具練舞，過程相當艱辛，連信看他治療時都不忍看下去。
最後王耀慶拄著拐杖出場，在打造如礦場的舞台上，以精湛的演技引領〈飄移〉組一起在雨中飆舞，俐落舞姿看不出扭傷腳，獲得熱烈掌聲，主持人齊思鈞特別提到王耀慶忍受腳傷上台、幫忙拉票，卻被王耀慶阻止，他說：「演員是一個沒有資格生病的職業，今天你生病不舒服，沒辦法做出完美的演出，大家能夠理解，但是理解是一回事，接受是另外一回事，我自己本身不接受」。
王耀慶以高標準要求自己，認為應該要把自己維持一個好的狀態表演，不能因受傷影響團隊，獲得在場演員陸毅、鄭嘉穎等人報以熱烈掌聲，節目播出後他以207票最高分，成為全場最受歡迎哥哥，新聞火速登上熱搜，網友感動他的付出，紛紛留言「舅舅辛苦了」、「太敬業了吧！這就是榜樣」、「舅舅完美展現了披荊斬棘的精神，表演真的很好」。