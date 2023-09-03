國民黨內鬨！嗆金小刀後里長連署挺他選立委　吳顯森恐挑戰楊瓊瓔

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大雅區西寶里長劉孝民、橫山里長張聖河昨（2）日發起連署，建請前議員吳顯森參選本次的立法委員選舉，強調「挺一生奉獻鄉里的人」，大雅區15位里長已有14人連署。劉孝民表示，大雅區公所多位人員都很認真，年底大選將至，新任人員勢必要花時間重新了解地方，選前換將是兵家大忌，市長盧秀燕要調動區長及多位課長應有合理的理由，但吳顯森、吳呈賢父子想要當面溝通，盧秀燕卻避不見面也不回應，基層里長只好這樣表達意見。
吳顯森基層出身，從村長、鄉民代表一路當到大雅鄉長，台中縣市合併後轉戰市議員，從政生涯逾30年。過去他雖獲國民黨提名參選市議員，當選後卻加入「超黨派聯盟」而非國民黨議會黨團；2022年他的兒子吳呈賢以國民黨籍當選台中市議員；養子吳建德為阿美族人，參選平地原住民市議員，以200多票敗給現任國民黨市議員黃仁，但已經創下兄弟一起參選市議員的紀錄。
吳顯森雖正式交棒兒子，在地方仍深具影響力，上月15日鴻海集團創辦人在台中席開20桌，與大雅區里長、社團會長及部分國民黨黨代表等聚餐座談之前，即先到吳顯森家中「拜碼頭」。吳顯森不僅公開支持郭侯配、嗆「金小刀如果有用，馬英九不會當8趴總統」，對於國民黨祭出黨紀，更表示「他們越恐嚇我越愛做！老百姓利益在黨之上！」
日前吳顯森與10多位大雅區里長到中國旅遊，這些里長都有參與連署，但吳顯森本人未接電話；民政局長吳世瑋則說，人事調動係基於任務考量，與楊瓊瓔無關，且大多數是升官，可藉此提升人員的行政歷練。；大雅區長李修齊表示，調回民政局歷練也不錯，也許將來另有他用；立委楊瓊瓔幕僚表示，人事調動是市長的權力，無法回應。至於為何傳出這樣的消息？團隊也無所悉。