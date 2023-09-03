海葵行進速度緩慢影響時序拉長 黃偉哲：嚴陣以待

因應海葵颱風來襲　林欽榮要求抽水站24小時待命

▲高雄市副市長林欽榮特別前往北高雄各橋抽水站、滯洪池整備情形，除要求水利局確實做好抽水站機組運作正常，並依SOP確保人員24小時待命操作。(圖／高市府水利局提供)
▲高雄市副市長林欽榮特別前往北高雄各橋抽水站、滯洪池整備情形，除要求水利局確實做好抽水站機組運作正常，並依SOP確保人員24小時待命操作。(圖／高市府水利局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

中度颱風海葵暴風圈於今(3)日來襲，依氣象局預報於今日下午起為南台灣山區將帶來大雨等級以上的雨勢，高雄市副市長林欽榮特別前往北高雄視察橋頭鹽埔橋抽水站、典寶AB滯洪池及五甲尾抽水站的整備情形，指示水利局確實做好抽水站機組運作正常，並依SOP確保人員24小時待命操作。

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水利局表示，橋頭區東、西林里(里林東路至芋林路一帶)由於地勢低窪、近年極端氣候及受典寶溪頂托影響下，社區內水排水困難，導致里林東路至芋林路一帶積水。爰此，水利局已於鹽埔橋旁新建抽水站，設置3台2cms抽水機組，以改善豪雨期間內水無法外排情形，並於112年4月完工啟用。

另岡山區嘉興及潭底地區因尚有部分積淹水情形發生，為加速改善當地社區淹水問題，水利局於岡山區嘉興里五甲尾抽水站旁設置五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，已於111年1月完工，並配合五甲尾抽水站6台5cms抽水機組聯合操作，改善淹水地點包括了土庫排水、潭底、嘉興過去這些常易淹水的地區，在今(112)年的豪雨事件中，明顯改善五甲尾地區淹水問題。

高雄大岡山典寶溪兩側區域屬高雄易淹水地區，常年淹水災情嚴重，為防範未來可能之水患，採「上游保水、中游減洪、下游防洪」的綜合治水觀念，建置典寶溪A、B區生態滯洪池，滯洪量合計148萬噸，用於改善岡山區劉厝里及白米里等區域排水宣洩不及問題。

林欽榮也要求水利局團隊應確保各抽水站、滯洪池運作正常，這次颱風逢年度大潮，沿海低漥地區容易發生積淹水，水利局亦應預佈及備妥移動式抽水機，遇積淹水立即動員排除，避免民眾受淹水之苦。

另外，高雄市新增土石流及大規模崩塌黃色警戒68條，分別為六龜區35條、桃源區16條、那瑪夏區14條、茂林區3條，大規模崩塌黃色警戒六龜區1處及茂林區1處，桃源區更可能於今天下午或入夜發佈土石流紅色警戒。林欽榮在主持海葵颱風高雄市災害應變中心第2次工作會議時也要求土石流警戒區加快疏散撤離，相關撤離工作必須在今天下午完成。

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