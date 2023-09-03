因應海葵颱風來襲　林欽榮要求抽水站24小時待命

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另岡山區嘉興及潭底地區因尚有部分積淹水情形發生，為加速改善當地社區淹水問題，水利局於岡山區嘉興里五甲尾抽水站旁設置五甲尾滯洪池，滯洪量60萬噸，已於111年1月完工，並配合五甲尾抽水站6台5cms抽水機組聯合操作，改善淹水地點包括了土庫排水、潭底、嘉興過去這些常易淹水的地區，在今(112)年的豪雨事件中，明顯改善五甲尾地區淹水問題。
高雄大岡山典寶溪兩側區域屬高雄易淹水地區，常年淹水災情嚴重，為防範未來可能之水患，採「上游保水、中游減洪、下游防洪」的綜合治水觀念，建置典寶溪A、B區生態滯洪池，滯洪量合計148萬噸，用於改善岡山區劉厝里及白米里等區域排水宣洩不及問題。
林欽榮也要求水利局團隊應確保各抽水站、滯洪池運作正常，這次颱風逢年度大潮，沿海低漥地區容易發生積淹水，水利局亦應預佈及備妥移動式抽水機，遇積淹水立即動員排除，避免民眾受淹水之苦。
另外，高雄市新增土石流及大規模崩塌黃色警戒68條，分別為六龜區35條、桃源區16條、那瑪夏區14條、茂林區3條，大規模崩塌黃色警戒六龜區1處及茂林區1處，桃源區更可能於今天下午或入夜發佈土石流紅色警戒。林欽榮在主持海葵颱風高雄市災害應變中心第2次工作會議時也要求土石流警戒區加快疏散撤離，相關撤離工作必須在今天下午完成。