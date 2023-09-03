▲ 基隆市政府「城市代客泊車」服務正式上線，偕同55688代駕創造基隆旅遊新玩法

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為減少假日廟口周邊及市區車流，基隆市府攜手55688集團旗下專業代駕服務團隊「55688代駕」，推出全台首創「城市代客泊車」服務，從9月起每個周末提供便利的泊車服務。基隆市「城市代客泊車」服務團隊由55688代駕專業培訓，所有服務人員皆經過嚴格篩選，須具備職業駕照、良民證及無肇事紀錄等基本條件，每一位駕手皆經過完整專業訓練後才能投入服務，確保提供來自各地的遊客安心且可靠的服務。為保障遊客的愛車無虞，試營運期間每趟泊車服務更有投保公共意外險，讓遊客到訪基隆有更好的旅遊體驗，同時也創造更多在地的工作機會。本次與基隆市政府合作推出「城市代客泊車服務」，以優惠價300元提供便民的泊車服務，協助遊客將個人汽車交由專業泊車服務人員駛停至指定基隆港西三停車場，就是全台首創的代駕服務。這項全新的「城市代客泊車」旨在解決停車場擁擠、街道交通堵塞等問題，使得市民在尋找停車位上不再浪費寶貴的時間。通過55688代駕提供的代客泊車服務，市民可以將車輛交由專業的駕手代為停放，而不必自行尋找停車位，從而減少了車輛在路上的時間，同時也減少了街道上的交通壅塞。於城市泊車服務試營運期間，除提供優質便利的代駕服務外，團隊同時結合在地商圈，於服務完成後，致贈基隆在地名店伴手禮以及55688代駕優惠券，不僅推廣基隆在地好滋味，更希望促進民眾對於代駕服務的使用意願。後續也會持續串連更多在地商家優惠，希望遊客在享受安全且便利服務之餘，也能感受基隆市作為國際港口城市、郵輪母港、友善愛民的山海港城新魅力。