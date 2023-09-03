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梁朝偉帥成「人間ARMANI」！李安、胡歌、劉嘉玲強大氣場合照曝光

▲梁朝偉成為首位獲威尼斯影展「終身成就獎」的華人演員！與國際名導李安、胡歌、劉嘉玲同框，強大氣場合照曝光，帥成「人間ARMANI」。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉成為首位獲威尼斯影展「終身成就獎」的華人演員！與國際名導李安、胡歌、劉嘉玲同框，強大氣場合照曝光，帥成「人間ARMANI」。（圖／Giorgio Armani提供）

記者蕭涵云/台北報導

梁朝偉成為首位獲威尼斯影展「終身成就獎」的華人演員！從國際名導李安手中接過金獅獎，感動淚謝劉嘉玲，還在Giorgio Armani私人酒會上帥氣同框胡歌，梁朝偉、李安、胡歌3位男神合照曝光，帥成「人間亞曼尼」，劉嘉玲也演繹典禮上最美的「紅花」。

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61歲的香港影帝梁朝偉，昨（2）日出席第80屆威尼斯影展，選穿Giorgio Armani Made-to-Measure量身訂製燕尾服相當帥氣，從一起合作《色・戒》的國際名導李安手中領取「終身成就獎」，成為首位獲頒此獎項的華人演員。李安真摯讚梁朝偉，「他是身為一名導演的夢想，他的一個眼神，比很多演員的獨白說得更多。」

▲61歲香港影帝梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎。（圖／美聯社）
▲61歲香港影帝梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎。（圖／美聯社）
▲國際名導李安同樣選穿Giorgio Armani燕尾服，出席威尼斯影展，頒發終身成就金獅獎給好友梁朝偉。（圖／Giorgio Armani提供）
▲國際名導李安同樣選穿Giorgio Armani燕尾服，出席威尼斯影展，頒發終身成就金獅獎給好友梁朝偉。（圖／Giorgio Armani提供）
惹得人在台上的梁朝偉忍不住直擦眼淚，向李安說：「你就是想讓我哭。」隨後梁朝偉捧起金獅，落淚感謝李安與老婆劉嘉玲、全球的影迷，也把這個獎獻給香港電影圈。而李安身上的造型，同樣來自Giorgio Armani燕尾服，打著蝴蝶領結的兩人，真情流露，感動無數人；陪伴梁朝偉一同甜蜜出席的劉嘉玲，更因身上的Giorgio Armani Privé SS19高級訂製晚禮服，成為典禮上最美「紅花」。

▲梁朝偉選穿Giorgio Armani Made-to-Measure量身訂製燕尾服，與穿上一身紅色Giorgio Armani Privé SS19高級訂製晚禮服的劉嘉玲，甜蜜步上紅毯。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉與劉嘉玲甜蜜步上紅毯。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉出席威尼斯影展記者會，也選穿Giorgio Armani套裝。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉出席威尼斯影展記者會，仍選穿Giorgio Armani套裝。（圖／Giorgio Armani提供）
梁朝偉會後受訪時，坦率地說「我一直想要一座威尼斯金獅獎，現在我有了，是我一個人的，不用跟別人分享。」而早在頒獎典禮前，梁朝偉、李安、胡歌3位男神與劉嘉玲，一同參與Giorgio Armani先生在遊艇Maín上舉辦的私人酒會，帥成「人間亞曼尼」的合照如今曝光，讓人讚嘆資深男神們的風度翩翩！而劉嘉玲則選穿Giorgio Armani Privé FW23高級訂製晚禮服，以一襲金色褲裝出席，簡直是為梁朝偉預告「鍍金」。

▲3男神帥成「人間ARMANI」！梁朝偉、李安、胡歌、劉嘉玲強大氣場合照曝光。（圖／Giorgio Armani提供）
▲左起：梁朝偉、李安、胡歌、劉嘉玲，強大氣場合照曝光，堪稱「人間ARMANI」。（圖／Giorgio Armani提供）
酒會主人的Giorgio Armani先生，當晚也從威尼斯市長Luigi Brugnaro手中接過穆拉諾玻璃金獅獎，該獎項印證了設計師與電影，尤其是與城市的深厚感情，是對具有國際維度的人物和品牌之認可。Giorgio Armani先生表示「我很高興在第80屆威尼斯電影節和One Night Only Venezia之際獲得此一殊榮」，認為「這個獎項帶給了我極大喜悅和情感。這是對我工作的重要認可」。

▲3男神帥成「人間ARMANI」，左起：梁朝偉、李安、胡歌。（圖／Giorgio Armani提供）
▲3男神帥成「人間ARMANI」，左起：梁朝偉、李安、胡歌，難得同框。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉、劉嘉玲與Giorgio Armani先生（圖中）合影。（圖／Giorgio Armani提供）
▲梁朝偉、劉嘉玲與Giorgio Armani先生（圖中）合影。（圖／Giorgio Armani提供）

梁朝偉獲威尼斯影展終身成就獎哭了！捧金獅淚謝李安、劉嘉玲

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