梁朝偉帥成「人間ARMANI」！李安、胡歌、劉嘉玲強大氣場合照曝光
梁朝偉成為首位獲威尼斯影展「終身成就獎」的華人演員！從國際名導李安手中接過金獅獎，感動淚謝劉嘉玲，還在Giorgio Armani私人酒會上帥氣同框胡歌，梁朝偉、李安、胡歌3位男神合照曝光，帥成「人間亞曼尼」，劉嘉玲也演繹典禮上最美的「紅花」。
記者蕭涵云/台北報導
61歲的香港影帝梁朝偉，昨（2）日出席第80屆威尼斯影展，選穿Giorgio Armani Made-to-Measure量身訂製燕尾服相當帥氣，從一起合作《色・戒》的國際名導李安手中領取「終身成就獎」，成為首位獲頒此獎項的華人演員。李安真摯讚梁朝偉，「他是身為一名導演的夢想，他的一個眼神，比很多演員的獨白說得更多。」
惹得人在台上的梁朝偉忍不住直擦眼淚，向李安說：「你就是想讓我哭。」隨後梁朝偉捧起金獅，落淚感謝李安與老婆劉嘉玲、全球的影迷，也把這個獎獻給香港電影圈。而李安身上的造型，同樣來自Giorgio Armani燕尾服，打著蝴蝶領結的兩人，真情流露，感動無數人；陪伴梁朝偉一同甜蜜出席的劉嘉玲，更因身上的Giorgio Armani Privé SS19高級訂製晚禮服，成為典禮上最美「紅花」。
梁朝偉會後受訪時，坦率地說「我一直想要一座威尼斯金獅獎，現在我有了，是我一個人的，不用跟別人分享。」而早在頒獎典禮前，梁朝偉、李安、胡歌3位男神與劉嘉玲，一同參與Giorgio Armani先生在遊艇Maín上舉辦的私人酒會，帥成「人間亞曼尼」的合照如今曝光，讓人讚嘆資深男神們的風度翩翩！而劉嘉玲則選穿Giorgio Armani Privé FW23高級訂製晚禮服，以一襲金色褲裝出席，簡直是為梁朝偉預告「鍍金」。
酒會主人的Giorgio Armani先生，當晚也從威尼斯市長Luigi Brugnaro手中接過穆拉諾玻璃金獅獎，該獎項印證了設計師與電影，尤其是與城市的深厚感情，是對具有國際維度的人物和品牌之認可。Giorgio Armani先生表示「我很高興在第80屆威尼斯電影節和One Night Only Venezia之際獲得此一殊榮」，認為「這個獎項帶給了我極大喜悅和情感。這是對我工作的重要認可」。