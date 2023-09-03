INFINITE聖圭認了欺負壽星！成種台灣過30歲太難忘「差點哭出來」

我是廣告 請繼續往下閱讀
他們7月底發行新專輯《13egin》，晚間帶來2首新歌〈New Emotion〉、〈Time Difference〉表演，優鉉詢問：「新歌如何？有聽過新專輯了嗎？我們專輯名稱叫什麼？知道這首歌只有15人吧！」隨後6位成員一一拿出字卡，各自排上「因為有你，所以期待，以後，千萬個，一起過的，明天」，他們表示：「真的真的，我們想跟你們表達這句話，所以想一整晚，到底這句好還是那句好？謝謝你們，有拍到照片了嗎？」感動台下歌迷。
值得一提的是，今天是成種30歲生日，對他來說是意義非凡的一天，成員以為歌迷會準備生日應援，但不管優鉉、成烈怎麼Cue，全場都無動於衷，甚至有人頻頻比叉，讓人聯想是否藝人搞錯流程；豈料這些都是成員的惡作劇，他們表演完《As Good As It Gets》後，全場唱起《生日快樂》，台下也舉起「眾多星星當中，你最珍貴，成種」的手幅，大螢幕播出「HAPPY BIRTHDAY Lee Sung Jong」字樣，工作人員也推出蛋糕，各種驚喜成功嚇到壽星。
聖圭跟成種道歉，透露在後台有刻意演戲騙他說：「對不起，我們真的沒準備蛋糕，下次再幫你準備！」被整到的成種感激表示：「我淚眼汪汪，我說真的，謝謝大家幫我準備蛋糕，其實哥哥們今天12點一到時，就有跟我說生日快樂，今天我好像度過了兩天生日！」成種許完願後，表示成真的話一定會再來到台灣跟大家公開願望，他說：「我以後會更努力來報答大家的！」
活動尾聲，他們約定還要再成為INFINITE，下輩子還要再相見，東雨說：「下輩子我們還要像現在這樣，一起快樂的玩、一起唱歌、吃好吃的東西，小籠包！」L則表示：「我們來到這邊，真的帶走很棒的回憶，就像我們約定好的，下一次我一定會跟我的成員，再來到台北給大家表演，我覺得今天台北的演出會成為我忘不了的回憶，下次來的時候，希望我們能到比這邊更大的演出場地相見，感覺大家也都很迫切期待這件事發生，謝謝大家！」
INFINITE 2023《COMEBACK AGAIN》回憶殺完整歌單（新北Day2版本）：
《再次回來吧》
《BTD（Before The Dawn）》
《The Chaser》
《Back》
《Paradise》
《The Eye》
《Tell Me 2018》
《Bad》
《Last Romeo》
《I Hate》
《Still I Miss You》
《Between me&you》
《Synchronise》
《Entrust》
《Cover Girl》
《New Emotion》
《Time Difference》
《成為我的人》
《Man In Love》
《Nothing's Over》
《CLOCK（2019）》
安可：
《Wind》
《As Good As It Gets》
《Begin Again》
二安：
《Julia》
《That Summer》
《白色告白》