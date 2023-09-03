陳明珠認了與黃子佼「很久沒聯絡」！提過世好友 忍不住淚崩
金鐘主持人陳明珠跨界成為發片歌手，推出首張專輯《有心人是》，並於今（3）日舉行人生第一場售票專場音樂會，音樂會以「辦婚禮」概念，準備婚禮級的小點饗宴。受訪時談到老闆黃子佼近況，她直言已經許久未聯繫，但彼此都還是有互相關心，希望給彼此空間。在音樂會上陳明珠也展現真性情，提到過世好友忍不住落淚。
記者吳雨婕／綜合報導
陳明珠的專輯《有心人是》不只是圓夢，她籌備的最新單曲，預計年底前就會產出，也希望一直源源不絕、持續把新的歌曲帶給大家。最讓她訝異的是，居然有來自日本大阪的男粉絲，讓自認不諳日語的陳明珠現場誠徵翻譯，該粉絲表示喜歡客家文化，而認識了陳明珠，進一步成為歌迷，二話不說從大阪飛來追星。
對於首度開唱，陳明珠說：「非常緊張！與大家在音樂中相遇！我當成人生大事在面對！」向來主持是主場的陳明珠，雖狀態已調適為「歌手模式」，但她首次彩排時，驚呼：「每一首都有我耶！」讓樂手笑說：「啊不然咧，這你的音樂會耶！」陳明珠表示這場演出認真準備了10首歌，又表示專輯籌備3年，音樂會籌備半年，「我從49公斤，瘦到現在43公斤，今天唱完後，我要努力大吃了！」
陳明珠在音樂會上提到逝去的好友，也忍不住落下眼淚，真性情讓粉絲也鼻酸大喊：「明珠不要哭。」她也提到：「多了歌手身分，像是一年24節氣多了變化。」表示自己還要多多加油，也跟大家撒嬌：「在歌壇我就是非常新人，也許頻率不像主持那麼順耳，但請大家聽聽看嘛，請給我正面的鼓勵！」此外，她受訪時被問到老闆黃子佼，陳明珠透露兩人已經許久沒聯繫，但彼此都會互相關心，留給彼此空間。