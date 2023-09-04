▲ Dodge Charger SRT Hellcat登美國車輛失竊率之王

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該機構研究分析了整車被竊盜的保險索賠統計，計算出各車型的被竊盜數據，兒與標準竊車報告不同的是，標準竊車統計可能包括了汽車零件被竊取後的索賠與車內物品被竊後的索賠，結果Dodge Charger SRT Hellcat的被竊率大幅領先其他車款，而搭載V8引擎的非Charger SRT Hellcat頂級性能版的Charger HEMI，也排在第二位，020-2022 年式Charger SRT Hellcat 的相對索賠頻率為 6,128 次，Charger HEMI為2,197次，Charger SRT Hellcat被竊率高得驚人。第三名則是Infiniti Q50，所賠率為878次，跟前兩名還是有一段差距，不過Q50自2014年以來，都在失竊率排行中名列前茅，相當讓人匪夷所思。
至於最不容易失竊的車款由Tesla的Model 3和Model Y之四驅車款並列第一，相對索賠頻率為 3，除此之外，電動車整體失竊率都較低，分析其原因，電動車的續航力相對較短，以及需要長時間充電，都不利於竊賊逃跑，同時，電動車時常會在相對明亮與安全的區域充電，也讓他們的整體失竊率較低。