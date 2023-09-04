不斷更新／海葵颱風還沒走！今豪雨遍佈全台　陸警最快下半天解除

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📍2023／09／04 00:15
中央氣象局指出，海葵颱風昨（3）日從高雄市梓官區附近出海，目前中心距離高雄西方約40公里處，並以每小時9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，暴風圈仍籠罩花蓮、臺東、臺中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計海葵颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢，今日下半天台灣本島有機會脫離暴風圈，甚至解除陸上警報。
📍2023／09／03 20:40
海葵颱風中心已從高雄出海！暴風圈仍籠罩中 降雨熱區曝光
根據最新氣象資料顯示，第11號颱風受地形影響，過去3小時強度稍減弱，已於今(3)日20時左右於高雄市梓官區附近出海，向西北西移動，中心目前在高雄西北方近海，其暴風圈仍籠罩花蓮、臺東、臺中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。
📍2023／09／03 17:30
海葵挑戰中心最快「今晚從台南出海」 明晨轉輕度颱風
海葵颱風今（3）日下午3時40分在「台東東河」登陸，中央氣象局預報員劉宇其指出，颱風中心下午5時30分已經來到東部山區，未來會持續朝台灣西南部移動，在今晚有機會從台南沿海移動到台灣海峽，而海葵的強度也在登陸後逐漸減弱，明（4）日清晨就會變為輕度颱風，後續仍會在台灣海峽稍微滯留，但強度和結構較難重整。
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