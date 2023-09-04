MLB／大谷翔平可能要二度開手肘韌帶手術！美媒：10天內球季結束
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（4）日依舊在對上運動家隊比賽中先發出賽，但他連續2場打擊熄火，讓人擔心他的手肘韌帶撕裂傷，是否會影響他的打擊，美國媒體《USA Today》記者Bob Nightengale就報導，「大谷在10天內即將進行手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），這也讓他10天內球季結束。」
記者吳政紘/綜合報導
天使隊已經宣布放棄季後賽，並出清球員，讓年輕球員多出賽，由於這樣的原因，大谷翔平上場，也只是拚自己的紀錄，但天使從5日開始就是主場7連戰，他認為，大谷在打完這次系列賽後，就會宣布手術，球季結束。
Nightengale還表示，「大谷下一季不會擔任投手的可能性很高，他擔任指定打擊的話，十分健康。」
大谷若是投入自由市場，成為自由球員的話，各隊還是會以優異打者的身分給他大約，2025年他可以重回投手丘的話，這就是加分條件。
而他跟天使還有機會再續前緣，但條件是「若他的簽約金額未滿5億美元（約155億台幣），就有機會留在天使。」
目前看來，道奇隊、巨人隊、教士隊以及水手隊等西岸球隊可能性較高，天使也還有機會爭取這位超級巨星。