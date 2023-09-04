▲ 【試駕】Ford Focus ST X性能劑量比碗公還要更高

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日前試駕Ford Focus ST X Wagon後，其搭載具有280hp/42.3kgm輸出的2.3升EcoBoost渦輪引擎與ST專屬賽道級懸吊，整體組合與調校帶來讓人嘴角上揚的操駕樂趣，進一步提高速度攻克連續彎道，甚至還會有些許瘋癲個性，然而近日又再度坐上Focus ST，但卻讓人更加興奮，因為這次不是Wagon而是配置六速手排的Focus ST X。
雖然動力輸出Focus ST X和Wagon相同，但六速手排就是能勾起慾望，除了硬體規格不同外，Focus ST X在手排變速箱驅動下有著更為直接的能量傳遞反應，而轉速控制自由度更高也能換得更強勁的起步，此外藉由檔位控制轉速進檔後所傳遞出來的力道也更加鮮明，即便數據規格一樣但Focus ST X整體加速推力都來得比Wagon更強勁。至於Wagon車型重踩油門要再加速須待七速手自排完成銜接的空窗期，這部分若你的換檔速度夠熟練快速的話，Focus ST X則是可以讓你立即獲得下一檔的能量，而配置的退檔補油功能更有利於出彎加速。
有別於Wagon散發出的性能車硬派風格，Focus ST X反而在乘坐上顯得較為舒適，而這一切都來自於搭載的CCD主動式懸吊系統，在標準模式下不僅已能應付多數彎道，其實乘坐舒適性也適合用於日常使用，而運動模式則是進一步讓路感回饋更加鮮明，同時阻尼作動反應也變得直接迅速，此刻可以清楚感受到Focus ST X性能車身分，而比Wagon較短的尺碼也展現更靈活俐落的身手，面對連續彎道自然也能用更快的速度輕鬆通過。
別以為Focus ST X是性能鋼砲就很硬派，實際體驗發現其實相當適合用於代步通勤，除了CCD主動式懸吊系統可日常也可跑山外，由於動力充沛因此在市區行駛1檔起步約3,000轉後就可以直接升至4檔，而且還不會有任何抖動，只要時速不要低於30km/h就能應付多數市區環境，不僅如此Focus ST X的離合器接點也相當容易掌握，略鬆離合器還會自行前進的設定更是容易上手。
除了我們觀點，三代Focus ST車主想說的是…
此次試駕我們也找來三代Focus ST車主一同賞車，首先就外型方面不論水箱護罩、頭燈、19吋輪圈都讓車主相當喜愛新Focus ST X。座艙部分雖然座椅已不是Recaro但Ford Performance性能跑車座椅不僅造型更具戰鬥氣息，且座椅兩側面積也來得更出色，並且還有腿靠可調功能，這也讓車主相當喜愛，唯一美中不足就是包覆性稍微不及三代來得有感。而另一喜愛的就是後座空間也有明顯成長，對於已有妻小的車主來說更適合日常代步，當然SYNC4系統與Co-Pilot360系統也讓使用上更加輕鬆便利。
而我們也問三代Focus ST車主是否會想換新Focus ST X？車主表示由於已體驗過Focus ST，因此在近150萬元的售價會想增加預算入手更性能化熱血的FK8。