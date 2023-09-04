數鈔票到手酸！越南富豪笑稱靠「這水果」賺翻 花1美元獲利5美元
越南正興起投資水果熱潮，越南黃英嘉來集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）董事長段元德表示，種植榴槤利潤豐厚，每投資1美元可帶來5美元的利潤，「我現在逛榴槤園，比去高爾夫球場更爽」，開心之情溢於言表。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊VNexpress》報導，黃英嘉來集團在越南和寮國擁有1200公頃的榴槤園，包括原產於馬來西亞的熱門榴槤品種貓山王和原產於泰國的金枕頭（Mon Thong）品種，其中80%種植面積在寮國境內，而今年特殊品種的種植面積更擴大，金枕頭榴槤種植面積高達40公頃，最高產量約500噸。
董事長段元德笑稱，「我以每公斤7.7萬越南盾的價格出售，這40公頃的土地至少將帶來350億越南盾的收入，光看盈利數字就覺得開心。」董事長段元德指出，根據現行數據顯示，他每投資榴槤1美元，就獲得稅前利潤5美元，投資報酬率極高，他更稱一開始沒人相信種榴槤能這麼賺，「但看我公司的會計帳本就知道了，這是帳上紀錄的事實。」
越南黃英嘉來集團一開始專注於種植榴槤、種植香蕉和養豬三個領域，但隨著榴槤獲利大豐收，將加重投資榴槤領域。明年，榴槤將成為該公司收入的主要貢獻來源，屆時其榴槤總種植面積的50%將結出果實，而每公斤水果的生產成本較低，為14,000越南盾至20,000越南盾。如果明年的榴槤市場需求仍旺盛，將帶來五倍的收入，獲利金額相當可觀。