東部唯一沒停班停課！宜蘭一早狂風暴雨 3000怒灌爆林姿妙臉書
路徑超詭異的海葵颱風（Haikui）今（4）讓全台14縣市停班停課，放起颱風假。「風力未達放假標準」的台中市，台中市長盧秀燕仍宣布停班停課被讚爆，但東部唯一沒停班停課的宜蘭縣，一早狂風暴雨，縣民頂著風雨艱難出門，氣得湧進宜蘭縣長林姿妙臉書痛罵「妙妙姊拜託你眼睛睜開！」、「說好的人民安全最重要呢」，讓林姿妙最新貼文瞬收超過3000怒。
記者徐銘穗/綜合報導
宜蘭縣今只有大同鄉、南澳鄉及蘇澳鎮的南強里及朝陽里，共計2鄉2里停班停課，其餘鄉鎮都比照北北基正常上班上課。雖然資料顯示宜蘭縣沒有列入警示區，但一早實際風雨不小，不少上班族今冒著狂風暴雨出上班，家長也頂著雨送小孩上學。
憤怒的宜蘭縣民紛紛湧入林姿妙臉書，在其最新一篇、2日巡視冬山鄉文旦果園採收，及與中央災害應變中心連線的「防颱防災」貼文下方留言，痛罵「再作秀啊！花蓮都停班停課了！宜蘭是北北基嗎？國民黨⋯⋯無言」、「風雨那麼大 載小孩超危險的！」、「妙妙要不要也出來給雨淋淋看」。
不少縣民貼出實際風雨影音，只見畫面中狂風暴雨，汽車視線模糊，冬山路、砂港口的電線桿也被狂風吹斷，縣民痛罵：「誇張耶！要是壓到通勤上班的人，林姿妙要不要出來負責啊。」、「如果我被颱風吹走 我死了第一個找你」，縣民紛紛要小編快點叫縣長起床。
不過，至截稿前仍未見林姿妙與宜蘭縣政府就4日未停班停課決策，做出相關回應。