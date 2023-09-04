中秋想赴日賞楓！日圓換匯何時再見「0.21」甜甜價　專家點出關鍵

美元指數續站104！日圓拉回至146　新台幣早盤一度貶到31.9元

▲美元指數站104之上，亞洲主要貨幣包括日圓拉回，新台幣兌美元今（4）日早盤也一度貶至31.9元。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數站104之上，亞洲主要貨幣包括日圓拉回，新台幣兌美元今（4）日早盤也一度貶至31.9元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

海葵颱風登陸，雖然部分縣市停止上班，台北市未達停班標準，台北股、匯市今（4）日照常開市，即便台股早盤走揚，但在美元指數重新站上104後，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，日圓回貶至146價位，新台幣兌美元早盤也貶值，並一度來到31.9元，目前在31.879元震盪整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國8月就業數據顯示勞動市場供給增加，非農業就業人數增量與7月持平，工資升幅減緩，市場解讀勞動供給增加，有助於緩和工資升幅及通膨壓力，也使美國聯準會（Fed）9月升息的機率進一步下降，但年底前是否再度升息仍未定，還須觀察未來幾個的通膨走勢。

不過，美元指數重回104之上，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中韓元今日早盤來到1317.75兌1美元，日圓兌美元也拉回至146價位，目前在146.13附近，人民幣中間價微幅上修至7.1786兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到7.26附近。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.88元、貶值1.9分開出，隨後進一步下探31.9元，貶值3.9分，不過，由於美國接下來將公布8月美國供應管理協會（ISM）將公布的服務業採購經理人指數（PMI），市場趨向觀望，新台幣貶幅有限，目前在31.879元震盪整理。

中秋想赴日賞楓！日圓換匯何時再見「0.21」甜甜價　專家點出關鍵

海葵颱風部分縣市停止上班　最新退票從寬處理措施報你知

國人最愛增持這2種外幣！想定存賺利差有撇步　這幣別年息最高8%

想換匯！銀行牌告匯率報價好複雜　央行教你一次搞懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問