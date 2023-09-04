美元指數續站104！日圓拉回至146 新台幣早盤一度貶到31.9元
海葵颱風登陸，雖然部分縣市停止上班，台北市未達停班標準，台北股、匯市今（4）日照常開市，即便台股早盤走揚，但在美元指數重新站上104後，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，日圓回貶至146價位，新台幣兌美元早盤也貶值，並一度來到31.9元，目前在31.879元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國8月就業數據顯示勞動市場供給增加，非農業就業人數增量與7月持平，工資升幅減緩，市場解讀勞動供給增加，有助於緩和工資升幅及通膨壓力，也使美國聯準會（Fed）9月升息的機率進一步下降，但年底前是否再度升息仍未定，還須觀察未來幾個的通膨走勢。
不過，美元指數重回104之上，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中韓元今日早盤來到1317.75兌1美元，日圓兌美元也拉回至146價位，目前在146.13附近，人民幣中間價微幅上修至7.1786兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到7.26附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.88元、貶值1.9分開出，隨後進一步下探31.9元，貶值3.9分，不過，由於美國接下來將公布8月美國供應管理協會（ISM）將公布的服務業採購經理人指數（PMI），市場趨向觀望，新台幣貶幅有限，目前在31.879元震盪整理。